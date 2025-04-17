網騙失3.6億 冒carousell釣走4300萬 電商界：宜用第三方平台確保交易安全

網購深受市民歡迎，同時成為騙子「發財」的手段。警方數字顯示，去年網上購物騙案錄得逾1.1萬宗，按年增加三成，損失金額逾3.5億元；當中演唱會門票佔15%。犯案手法方面除常見的社交平台假廣告和彈票黨，近來亦有新興冒充Carousell發出釣魚連結「呃人」的手法。電商業界人士建議，市民應該透過第三方購物平台，以及第三方支付平台交易，確保交易安全。 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，去年本港錄得33,903宗科技罪案，按年微跌0.6%；損失金額達51.29億元，按年跌6.7%。網購騙案方面，去年有11,559宗，按年上升近三成，損失金額達3.56億，按年增加近一倍。

演唱會門票騙案佔15% 最大損失近100萬 詐騙手法層出不窮，常見有三種，包括Facebook網購專頁騙案和彈票黨騙案，以及最近新興、假冒二手交易平台Carousell的釣魚連結騙案。陳純青續指，網購騙案中，逾15%涉演唱會門票，損失近1,800萬元，形容是「佔較為關鍵的百分比」。最大單一損失近100萬。事發在去年4月至5月期間，一名40歲女子經Telegram群組購買演唱會門票，最終未有收到門票，被騙300元。其後有自稱娛樂公司職員聯絡受害人，誘使受害人以折扣優惠，購買多張演唱會門票，再以多個藉口要求受害人過數。在一個月內，受害人合共轉帳256次，被騙近100萬港元。 陳純青指，隨著啟德體育園開幕，未來陸續舉辦演唱會等大型活動，警方預料騙徒會吼準機會，透過平台開設帖文，以「出售內部門票」等作招徠，誘騙市民。 網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察梁以德表示，去年逾四成的網上購物騙案與Facebook相關，涉款逾6,000萬元。他提醒，該類假專頁的經營時間一般很短，且沒有實體店地址或辦公室電話。而專頁的管理人員來自不同國家，刊登廣告提高知名度；亦會聘用打手「讚好」或「留言」。 騙徒扮買家 誘使入假網站套銀行資料 至於，假冒Carousell發出釣魚連結騙案則屬近期新興的詐騙方法，去年錄832宗，涉4,300萬元。梁以德表示，騙徒在真平台上假扮買家，向賣家提出以「平台收款功能」交易，要求索取賣家的電郵地址。然後，賣家收到虛假的Carousell電郵，並按下超連結作貨款收取，引導賣家進入虛假網站，輸入網上銀行帳戶登入資料和一次性密碼，以收取貨款。最終騙徒盜取了賣家的銀行資料，再轉移受害人的資產。他提醒，Carousell絕對不會要求用戶提供電郵作付款。

訛稱優惠匯率兌人民幣 六旬商人失300萬 另外，去年在逾1.1萬宗網騙中，有38宗損失逾百萬元，其中最大單一損失達300萬元。受害人為一名61歲的商人，於去年7月透過通訊軟件認識騙徒，騙徒向事主聲稱，能以優惠匯率兌換人民幣，並將300萬港元存入事主戶口。當時事主見到自己的戶口結餘有300萬元轉入，不虞有詐，將近280萬人民幣匯給騙徒，隨後發現支票彈票，才驚覺受騙。 梁以德補充，去年彈票黨騙案佔4%，騙徒利用賣家對「戶口結餘」的誤解，存入空頭支票，令賣家誤以為收到款項。他提醒，「帳面結餘」或「戶口結餘」，包含了並未結算的支票或交易款項，「可用結餘」才是戶口內的實際可用款項。 業界：Facebook是社交平台非購物平台 香港電商協會會長李基銓表示，顧客應盡量透過第三方購物平台，以及第三方支付平台，同時交易；Facebook是社交平台而非購物平台。他指，第三方支付平台擔當「仲裁」角色，「會睇住你有無發貨，有無收到貨，貨物有無問題，有問題可透過第三方支付平台追討損失。」李基銓又提醒，銀行轉帳對消費者亦並無保障，消費者應該選擇能保障自己的支付方式。

假冒Carousell釣魚連結騙案犯案過程