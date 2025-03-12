編制明年累削3000個 開支不減反升 公務員退休金增3.6% 直逼520億

財赤下政府公布一系列節流措施，包括公務員凍薪及削減政府編制，但下個財年公務員相關開支不減反升。公務員事務局披露預算案中有關公務員事務事宜，提及至2026年3月31日，公務員整體編制將累計減少約3,000個。下個財年(25/26年)，公務員及司法人員退休金開支按年增逾17億元，直逼520億元；公務員一般開支亦因房屋津貼開支增加，增逾一成。另外，發還醫療費用及醫院收費則漲逾兩成。

公務員事務局昨日向立法會提交的文件，在2025/26財政年度的開支預算中，與管理公務員事務工作相關的財政撥款達到約619億元；其中519億9,310萬元作公務員及司法人員的退休金開支，支出較本財年24/25年(501億6,410萬元)增17億2,200萬元，升幅3.6%；當中501億3,900萬元是退休公職人員的退休金，當局解釋增幅沿於下個財年退休人數將會增加。