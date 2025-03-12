編制明年累削3000個 開支不減反升 公務員退休金增3.6% 直逼520億

財赤下政府公布一系列節流措施，包括公務員凍薪及削減政府編制，但下個財年公務員相關開支不減反升。公務員事務局披露預算案中有關公務員事務事宜，提及至2026年3月31日，公務員整體編制將累計減少約3,000個。下個財年(25/26年)，公務員及司法人員退休金開支按年增逾17億元，直逼520億元；公務員一般開支亦因房屋津貼開支增加，增逾一成。另外，發還醫療費用及醫院收費則漲逾兩成。
公務員事務局昨日向立法會提交的文件，在2025/26財政年度的開支預算中，與管理公務員事務工作相關的財政撥款達到約619億元；其中519億9,310萬元作公務員及司法人員的退休金開支，支出較本財年24/25年(501億6,410萬元)增17億2,200萬元，升幅3.6%；當中501億3,900萬元是退休公職人員的退休金，當局解釋增幅沿於下個財年退休人數將會增加。
一般開支受房津影響
公務員一般開支亦有所上升，局方將預留59億1,410萬元撥款作一般開支，主要用於房屋津貼、教育津貼、旅費、各項獎勵計劃，以及撥入已故人員遺產的款項等，開支按年增加5億7,960萬元，增幅10.9%。升幅主要由於預計房屋津貼的開支會增加；而部分增加的開支將會在個人津貼及各項獎勵計劃減少的開支之中抵銷。
發還醫療費用上升兩成
另外，有29億2,370萬元撥款會用於向公務員及其他合資格人士提供醫療福利，以及用作支付及發還醫療費用和醫院收費；就提供公務員診所服務和牙科服務而言，當局建議增撥6,640萬元(即6.1%)，以預留作衛生署招聘醫生及牙醫後須支付的薪酬。
至於支付和發還醫療費用及醫院收費方面，撥款為17億6,590萬元，較修訂預算增加3億1,590萬元，即21.8%，作應付公務員及合資格人士人數增加、人口壽命增長、醫療藥物費用增加、科技先進研發更多醫療藥物、治療方法和設備等因素。