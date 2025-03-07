緬甸詐騙園區｜保安局營救多6名港人今晚約10時抵港　並無交贖金

保安局局長鄧炳強帶隊到泰國營救了6名被「賣豬仔」的港人，分別是3男3女，年齡介乎29歲至44歲，被非法拘留在緬甸詐騙園區5至7個月，行動中並無繳付贖金。
鄧炳強昨日離港到泰國曼谷，與當地警方統籌營救行動。緬甸軍方成功在凌晨由詐騙園區營救了6名港人，再送到泰國湄索，預計6人今晚約10時抵港。鄧炳強交代該6人大多是受網上「搵快錢」廣告吸引，幫忙攜帶金錢或物品到泰國後，被送到緬甸詐騙園區。鄧炳強已與6名事主透過視像通話傾談，了解到他們的身體狀況良好，感激所有參與營救行動的單位，亦期待回港見到家人。目前仍有3名港人被困於緬甸詐騙園區，鄧炳強重申會全力營救，不過不方便透露行動細節。
指對外公布會影響拯救行動
鄧炳強原定昨日出席一項活動，但在活動開始前約1小時通知主辦方因緊急公務需臨時離港，保安局無解釋離港原因。《明報》記者今日追問當局為何無刊登憲報交代保安局局長的署任安排，鄧炳強解釋是否向外公布及刊登憲報是視乎實際需要，今次屬隱蔽行動，對外公布會影響拯救行動，繼而威脅到受害人的生命。鄧炳強反問「唔知呢位《明報》朋友係咪覺得能夠搵到政府不足嘅地方，蓄意打擊政府威信就係佢地嘅目標」。他強調和政府只得一個目標，就是盡快拯救人命，人命是最重要。
另一方面，已解散的支聯會被指控為「外國代理人」，未按警方國安處的要求提交資料。前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光違反《港區國安法》實施細則罪成。終審法院昨日裁定鄒幸彤等3人上訴得直，撤銷定罪。鄧炳強指當局正研究判詞，會一併考量以往就著國家安全的相關執法經驗，再決定未來是否需要改善法律制度及執行機制，令打擊危害國家安全風險工作更加完善。