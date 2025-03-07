緬甸詐騙園區｜保安局營救多6名港人今晚約10時抵港　並無交贖金

保安局局長鄧炳強帶隊到泰國營救了6名被「賣豬仔」的港人，分別是3男3女，年齡介乎29歲至44歲，被非法拘留在緬甸詐騙園區5至7個月，行動中並無繳付贖金。

鄧炳強昨日離港到泰國曼谷，與當地警方統籌營救行動。緬甸軍方成功在凌晨由詐騙園區營救了6名港人，再送到泰國湄索，預計6人今晚約10時抵港。鄧炳強交代該6人大多是受網上「搵快錢」廣告吸引，幫忙攜帶金錢或物品到泰國後，被送到緬甸詐騙園區。鄧炳強已與6名事主透過視像通話傾談，了解到他們的身體狀況良好，感激所有參與營救行動的單位，亦期待回港見到家人。目前仍有3名港人被困於緬甸詐騙園區，鄧炳強重申會全力營救，不過不方便透露行動細節。