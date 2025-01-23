緬甸詐騙園區｜鄧炳強：保安局將循5方面工作跟進

香港對緬甸東南部地區外遊警示級別已提升至紅色，泰國的黃色外遊警示亦仍然生效。保安局局長鄧炳強昨日(22日)回覆中通社訪問時表示，至今相關求助個案中，無人是在旅遊期間或街上隨機被帶走，所有個案均涉及事前已安排的工作或見面。計劃前赴緬甸東南部地區的港人應避免前赴；而身在當地的港人應提高警惕，注意安全。

專責小組會繼續營救

目前已有18名被困東南亞港人獲救，10名受害人待營救。鄧炳強表示，只要仍有求助人士未被營救、仍未杜絕有關情況，保安局專責小組就會繼續運作。接下來將循5方面工作跟進，包括調查個案及執法、加強與相關國家駐港總領事館的聯繫等。首先會致力營救受困人士，保安局專責小組與泰國相關部門已建立直接聯繫，加強日後溝通及情報交換。入境處亦會繼續與外交部駐港公署及國家駐當地使領館保持聯繫，積極跟進相關求助個案。