緬甸詐騙園區｜鄧炳強：保安局將循5方面工作跟進

香港對緬甸東南部地區外遊警示級別已提升至紅色，泰國的黃色外遊警示亦仍然生效。保安局局長鄧炳強昨日(22日)回覆中通社訪問時表示，至今相關求助個案中，無人是在旅遊期間或街上隨機被帶走，所有個案均涉及事前已安排的工作或見面。計劃前赴緬甸東南部地區的港人應避免前赴；而身在當地的港人應提高警惕，注意安全。
專責小組會繼續營救
目前已有18名被困東南亞港人獲救，10名受害人待營救。鄧炳強表示，只要仍有求助人士未被營救、仍未杜絕有關情況，保安局專責小組就會繼續運作。接下來將循5方面工作跟進，包括調查個案及執法、加強與相關國家駐港總領事館的聯繫等。首先會致力營救受困人士，保安局專責小組與泰國相關部門已建立直接聯繫，加強日後溝通及情報交換。入境處亦會繼續與外交部駐港公署及國家駐當地使領館保持聯繫，積極跟進相關求助個案。
與公眾分享資訊 加強宣傳
至於之後是否考慮組織被營救港人現身說法，鄧炳強說求助人士返港後，警方和入境處會繼續相關調查工作，當中的情報有助專責小組跟進調查，整合分析其他有用的資料，並適當地與公眾分享。政府亦會利用社交平台作呼籲、在機場向旅客派發防騙宣傳單張及透過媒體報道等，提醒市民騙徒手法，以免更多人墮入騙局，以達至教育和警惕的作用。