總督察何兆東涉收賄洩密 申法援被拒續還押7.2再訊　

曾被指是警隊「明日之星」的總督察何兆東與妻子涉嫌收受牽涉詐騙和襲擊案的商人總值逾114萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料，去年9月被廉政公署起訴，案件今日（10日）在區域法院再訊。法官李慶年應辯方申請，將案件押後至7月2日再訊，以待自行應訊的何兆東聘請律師和閱覽文件等。何兆東繼續還押，妻子續以原有條件保釋。何兆東早前獲准以120萬元保釋，但他未能交出保釋金而還押。 被告何兆東（38歲，總督察）今自行應訊；何兆東的妻子何姸頴（36歲，家庭主婦）則有律師代表。代表何姸頴的大律師稱，目前何兆東未有法律代表，若他將來覓得法律代表，兩名被告或聯合向控方作陳述，申請把案件押後至7月2日再訊。

何兆東仍未有法律代表 法官李慶年關注何兆東的情況，自行應訊的何兆東則稱昨日獲控方提供18隻涉案光碟，須時查閱以思考答辯方向，一度稱打算自辯，在追問下進一步說，早前曾申請法援但條件不符被拒，亦有嘗試聯絡不同律師。李官建議何兆東以「有限錢」索取法律意見，分析本案「好打定唔好打」，或聘用律師「由頭打到尾」，並將案件押後至7月2日再訊。 本案首次提堂時，裁判官批准兩名被告保釋。其中何兆東保釋金由5萬港元大幅提升至120萬港元，其妻保釋金則維持在兩萬元。兩人不可離港，不得接觸控方證人。惟何因未能繳付保釋金須還押。

被告何兆東被控兩項公職人員接受利益罪，以及3項公職人員行為失當罪，目前正被停職；何兆東的36歲妻子何姸頴則被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。 控罪指稱，何兆東案發時駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查，於2021年8月至2023年1月其間，兩度從商人曲海鵬接受利益，即合共114萬元現金、童裝及手袋，向曲及另一案報案人梁國興洩露警方內部資料。何姸頴則被控協助、教唆、慫使或促致何兆東從曲接受利益。