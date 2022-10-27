續不設乾貨快餐攤位 15個農曆年宵市場下月競投

明年1月下旬是農曆新年，食環署將於新年前的一星期在全港15個地點舉行農曆年宵市場，因應疫情，今年續不設乾貨及快餐攤位；攤位下月9日起分批公開競投，競投底價繼續凍結於去年水平，由320元至5,440元不等。署方提醒，年宵市場安排可能因應疫情發展有變，政府或會調整規模和營業時間、收緊入場要求，甚至取消舉辦活動。

2023年農曆年宵市場由明年1月16至22日，一連7天在15個地點舉行，共922個攤位。食環署發言人稱，疫情下，明年的年宵市場會維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花；同時亦不設快餐攤位，以免入場人士脫下口罩進食，增加病毒傳播的風險。政府在年宵市場執行防疫規定，攤位人員須完成接種疫苗，年宵市場開始前24小時內要做一次快速測試，並須在其後每3天進場前做快測。如因健康原因不適宜接種疫苗，須申報此情況及出示印有二維碼的「醫學豁免證明書」。攤位獲許可人須在攤檔提供消毒搓手液、定期清潔和消毒攤檔，以及提供員工名單和聯絡資料方便有需要時追蹤確診者。

攤位將由下月9日起分批公開競投，競投底價會繼續凍結與過去三屆相同水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440元不等，當年當局因應為支援中小企面對經濟下行壓力，將競投底價半價。首個公開競投的是維園年宵市場，分別在下月9及10日在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，底價為5,440元；花墟公園攤位競投則在11月14日舉行，底價2,950元。

食環署提醒，年宵市場安排可能因應疫情發展有變，政府可能會調整規模和營業時間、收緊入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。食環署又指，如果認為攤位進行的活動是違法、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，署方有權指示停止活動。