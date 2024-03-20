羅湖懲教所43名在囚人士獲發學業證書

懲教署轄下羅湖懲教所今日(20日)舉行證書頒發典禮，向43名在囚人士頒發學業證書，以肯定他們在學業上努力進修的成果。過去一年，羅湖懲教所共有93名在囚人士報考各類課程及公開考試，考試分別由香港都會大學、香港考試及評核局、英國倫敦工商會及明愛社區書院舉辦，科目包括語文及文學、英語、商業財務、經濟、市場學及心理學等。

羅湖懲教所共有93名在囚人士報考各類課程及公開考試。他們共取得162卷合格成績，其中78卷為優良成績。而今日出席典禮的43名在囚人士共考獲73卷合格成績，其中34卷為優良成績，當中一名在囚人士獲香港都會大學頒授社會科學學士學位，另有一名獲頒工商管理副學士學位。