熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 消費券2022 父親節2022 報稅 猴痘 新盤 姜濤 賞你遊 周顯
返回
本地
2022-06-18 10:38:00

羅致光：失業率較預期好　僱傭修訂條例不設追溯期因涉爭拗

分享：
羅致光：最新失業率較預期好，料年底回落至4%。(資料圖片)

羅致光：最新失業率較預期好，料年底回落至4%。(資料圖片)

本港失業率連升3個月後，最新回落至5.1%。勞工及福利局長羅致光在一個電台節目表示，最新公布的失業率較對上一次下跌0.3個百分點已較他預期好，預料到本年底，失業率回落到4%以下的機會相當高，日後將徘徊在3%左右。他又提到，對於《2022年僱傭(修訂)條例草案》不能夠設追溯期，是由於當中有不少爭拗。

羅致光說，對於未來的經濟狀況感到審慎樂觀，因他對國內的經濟現況有信心。(香港電台)

羅致光說，對於未來的經濟狀況感到審慎樂觀，因他對國內的經濟現況有信心。(香港電台)

羅致光指，他原本估計 35月失業率只會回落至5.2%，從數字上來看，5月份的跌幅是相當高，而5月與2月份的差距是0.9個百分點。他說，對於未來的經濟狀況感到審慎樂觀，因他對國內的經濟現況有信心，但強調仍有不少變數，包括通脹，地緣政治等因素影響。他提到，疫情反彈對於本港經濟亦會有影響，因保護屏障在秋天會逐步減弱，有可能出現第6波疫情，不過他相信政府的準備會更好，負面影響將不會如23月般大。

羅致光指本港設遣散費長服金「一點都不差」。(資料圖片)

羅致光指本港設遣散費長服金「一點都不差」。(資料圖片)

僱傭修訂條例不設追溯期因涉及不少爭拗

失業保障方面，羅致光稱，本港設有遣散費及長期服務金，形容對勞工的保障在已發展地區中已屬於上游，「一點都不差」，只是相關保障是一筆過的金額，而非保險制。他稱，如果改用保險制，可能會令失業人士延後重新就業，認為公眾要認識本港制度的好處。
對於《2022年僱傭(修訂)條例草案》不能夠設追溯期，是由於當中有不少爭拗，如忽然設立追溯期，有可能令勞資雙方透過互諒互讓而得出的解決方法，變成不合法，屆時將更不合理，因此在訂立法例時要考慮哪些特別情況，才適合設有追溯期。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受