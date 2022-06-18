羅致光：失業率較預期好　僱傭修訂條例不設追溯期因涉爭拗

本港失業率連升3個月後，最新回落至5.1%。勞工及福利局長羅致光在一個電台節目表示，最新公布的失業率較對上一次下跌0.3個百分點已較他預期好，預料到本年底，失業率回落到4%以下的機會相當高，日後將徘徊在3%左右。他又提到，對於《2022年僱傭(修訂)條例草案》不能夠設追溯期，是由於當中有不少爭拗。

羅致光指，他原本估計 3至5月失業率只會回落至5.2%，從數字上來看，5月份的跌幅是相當高，而5月與2月份的差距是0.9個百分點。他說，對於未來的經濟狀況感到審慎樂觀，因他對國內的經濟現況有信心，但強調仍有不少變數，包括通脹，地緣政治等因素影響。他提到，疫情反彈對於本港經濟亦會有影響，因保護屏障在秋天會逐步減弱，有可能出現第6波疫情，不過他相信政府的準備會更好，負面影響將不會如2、3月般大。