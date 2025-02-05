美國停收中港包裹 香港郵政：暫停接收寄往美國的包裹 順豐稱進口美國派送如常

美國即日起暫停接收從中國內地和香港寄出的包裹，信件則不受影響。香港郵政今日(5日)宣布，即日暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，其他內載文件的郵件則不受影響。就本月4日或之後進入美國內載貨品的郵件，香港郵政在收到美國郵政機關退回這些郵件到香港後，會安排退回給寄件人。

香港郵政表示，接獲美國郵政機關通知，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的「正式報關」("Formal Entry")。於本年2月4日或之後進入美國的郵件如內載貨品，將會被退回香港。香港郵政指， 「正式報關」須透過報關代理提交所需的進口文件和繳納關稅。一直以來，「正式報關」只適用於商業貨運，並不適用於郵件寄遞。