美國停收中港包裹 香港郵政：暫停接收寄往美國的包裹 順豐稱進口美國派送如常

美國即日起暫停接收從中國內地和香港寄出的包裹，信件則不受影響。香港郵政今日(5日)宣布，即日暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件，其他內載文件的郵件則不受影響。就本月4日或之後進入美國內載貨品的郵件，香港郵政在收到美國郵政機關退回這些郵件到香港後，會安排退回給寄件人。
香港郵政表示，接獲美國郵政機關通知，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的「正式報關」("Formal Entry")。於本年2月4日或之後進入美國的郵件如內載貨品，將會被退回香港。香港郵政指， 「正式報關」須透過報關代理提交所需的進口文件和繳納關稅。一直以來，「正式報關」只適用於商業貨運，並不適用於郵件寄遞。
香港郵政稱，會繼續審視和謹慎評估這項新規定以處理相關事宜。如有查詢，市民可致電香港郵政查詢熱線2921 2222。
順豐：包裹稱重時預收關稅保證金
順豐速運回覆《am730》查詢稱，已經與清關代理商確認，現時進口美國的派送服務暫不受影響，但會因應美國政府的關稅調整，在包裹稱重時預收一定比例的關稅保證金，最終金額會視乎美國海關及邊境保護局實際徵收金額進行後續多除少補計算。順豐表示，會密切關注有關消息，因應措施更新調節服務，包括相關服務價格會按新政策而調整，並適時通知客戶最新安排。
物流公司DHL香港客服回覆傳媒查詢時表示，即日起不接受個人包裹寄至美國，個人客戶只接受信件服務。至於已寄出至美國的包裹，客服表示會繼續寄出，但收件人必須在5日內支付關稅，否則退件。FedEx及UPS客戶服務部就表示，暫仍會處理由香港寄往美國的包裹服務，但時間上有機會出現延遲。