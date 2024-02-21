美斯缺陣︱謝偉俊：不應以商業秘密作「金鐘罩」　政府指就M品牌引入懲罰機制要避免打擊申請誘因

阿根廷球王美斯本月初在香港表演賽缺陣，立法會議員謝偉俊今日在大會提出口頭質詢，他指政府應讓立法會在保密情況下監察合約條款，不應用商業秘密作為「金鐘罩」，舉例正進行的「Chubby Hearts」活動申請公帑，同樣引來很多社會意見。

謝偉俊引述有意見指，政府多番以商業秘密為由，拒絕立法會監察公帑資助的商業項目，甚至以此合理化審批的疏忽。有關美斯缺陣風波，謝偉俊提到政府以涉及敏感商業資料為由，「自縛手腳」未要求主辦單位提供其與有關球會之間的合約情況，在未能克盡監管情況下批出1,600萬元贊助。謝偉俊重提政府曾以商業秘密為由，拒絕披露政府與郵輪碼頭營運商之間的協議、向海洋公園提供54億元借貸協議的利率等資料，以及就香港迪士尼與華特迪士尼公司所訂協議的詳情。