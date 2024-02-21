美斯缺陣︱謝偉俊：不應以商業秘密作「金鐘罩」　政府指就M品牌引入懲罰機制要避免打擊申請誘因

阿根廷球王美斯本月初在香港表演賽缺陣，立法會議員謝偉俊今日在大會提出口頭質詢，他指政府應讓立法會在保密情況下監察合約條款，不應用商業秘密作為「金鐘罩」，舉例正進行的「Chubby Hearts」活動申請公帑，同樣引來很多社會意見。
謝偉俊引述有意見指，政府多番以商業秘密為由，拒絕立法會監察公帑資助的商業項目，甚至以此合理化審批的疏忽。有關美斯缺陣風波，謝偉俊提到政府以涉及敏感商業資料為由，「自縛手腳」未要求主辦單位提供其與有關球會之間的合約情況，在未能克盡監管情況下批出1,600萬元贊助。謝偉俊重提政府曾以商業秘密為由，拒絕披露政府與郵輪碼頭營運商之間的協議、向海洋公園提供54億元借貸協議的利率等資料，以及就香港迪士尼與華特迪士尼公司所訂協議的詳情。
政府指部分資料的確是商業敏感
謝偉俊問及會否借鑒美斯表演賽的經驗，就北部都會區及交椅洲人工島等涉公私營合作或龐大公帑開支的項目，盡量公開政府與發展商之間的合約。楊潤雄指不同個案要視乎實際情況而定，部分資料的確屬於商業敏感，政府會盡量配合立法會的監察角色。
議員田北辰指，如果球員受傷而觸發「逃生條款」，應該要有「逃生條款」的「逃生條款」，例如要求球員必須亮相或交代事件。楊潤雄回應指規管時難以預計主辦方一定會出錯，而預防各樣出錯的可能性，否則一項活動可以衍生大量「逃生條款」，強調最終仍需要平衡各方面因素。
楊潤雄指局方與大型體育活動事務委員會，正總結美斯缺陣表演賽的經驗。同時，局方正檢視M品牌計劃的審批及監管機制，但能否引入懲罰機制，他指需要平衡因素，不希望打擊主辦機構申請M品牌和資助的誘因。