美眾議院通過停經貿辦法案 港府譴責 中方嚴正交涉揚言反制

美國眾議院周二(10日)以413票同意、3票反對，通過《香港經濟貿易辦事處認證法》，要求行政部門在法案生效30天內，決定香港經貿辦在美國華盛頓、紐約和三藩市的3個辦事處能否延長目前享有的特權與豁免。如果美國政府認證這3個香港經貿辦不應再繼續享有這些外交待遇，將在180天內停止運作。法案仍需經參議院審議，若獲通過就會交總統拜登簽署生效。 中國駐美國大使館回應，中方對此表示強烈不滿及堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

外交部駐港公署批評法案抹黑香港國際聲譽，打壓香港對外經貿合作，表示強烈譴責和堅決反對，強調中方絕不容許任何外部勢力干預香港事務，若美方一意孤行，繼續推進涉港惡法，關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制。 發言人表示，特區政府在海外設立的經貿辦事處是特區駐當地的官方代表，有利於擴大香港同有關國家和地區經貿務實合作，又指美方把經貿問題政治化、工具化，試圖利用法案干擾破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程，奉勸美方立即停止干預香港事務，停止「以港遏華」。