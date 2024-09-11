籲美國當局勿簽署停經貿辦法案　葉劉淑儀：須考慮中方或反制

美國國會眾議院以壓倒性表決結果通過《香港經濟貿易辦事處認證法》。法案要求行政部門在法案生效30天內認證包括華盛頓、紐約和三藩市的3個香港經貿辦是否得以延長目前享有的特權與豁免。若美國政府認證這3個香港經貿辦不應再繼續享有這些外交待遇，香港經貿辦將在180天內停止運作。法案將會送交參議院審議和表決。

行政會議召集人葉劉淑儀今(11日)表示，法案的通過在她的預期之中，因為不少香港流亡的反中人士不斷向美國國會遊說，要求通過相關法案，以報復本港正在審訊的一些《國安法》重要案件。她認為，事件可能對香港在國際上的形象造成影響。她指出，香港與美國的經貿關係是透過多種渠道建立的，認為此次法案不僅會打擊雙方的經貿往來，亦是對「一國兩制」的打壓。

葉劉淑儀表示，美國參議院通過此法案的可能性很大，因為香港與美國之間的貿易關係一直非常良好。她希望美方考慮到香港在美國商貿利益中的重要性，呼籲美國當局不要簽署該法案，要考慮國家或會對美國有反制措施，影響美國自身利益。

她不認為其他設有特區經貿辦的國家和地區會採取類似美國的行動，因為經貿辦根據《基本法》設置，完全負責對外經貿關係，與許多政府都有重要貿易磋商。