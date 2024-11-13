美誠月餅風波｜議員倡設「香港品牌」名單 商經局落閘：難客觀定義

中秋節前有內地網紅在直播平台推廣一款聲稱是香港高端品牌，但實際為內地生產、香港並無銷售的「美誠月餅」，最終因涉虛假宣傳等被內地當局罰款整改。近日內地社交平台小紅書亦推介一款聲稱是「蛋卷界Hermes」的品牌「上水美圓」蛋卷，再次引發香港網民熱議。
立法會議員梁文廣關注，政府會否考慮在電商平台設立認證計劃，向內地消費者提供獲認可香港品牌名單，及會否和內地商討規管及追究內地直播平台上有關香港品牌的虛假宣傳。
美誠月餅2.0？ 小紅書推介蛋卷界Hermes「上水美圓」 網民︰又係香港人唔識
署理商務及經濟發展局局長陳百里書面回覆有關質詢時指，在全球化趨勢下品牌運作模式不斷演變。由於品牌來源受其歷史、註冊地、資金來源、生產地點、公司股權等因素影響，故難以定義哪些品牌屬於「香港品牌」，因此政府沒有計劃在電商平台設立認證計劃，向內地消費者提供獲認可香港品牌的名單。
他續指，當局留意到坊間有機構設立品牌名冊，向公眾提供香港品牌資訊。政府亦一直致力透過不同措施和渠道，支援企業、機構和團體推廣香港品牌，加強各地消費者對香港品牌的認識。為進一步提升香港品牌在境外市場的知名度和競爭力，《施政報告》宣布貿發局將制定計劃，於內地和海外展覽會設立更多香港館或品牌展示。工業貿易署和貿發局會透過營商導師計劃和諮詢服務，加強支援中小企業發展品牌和拓展電商銷售網絡。
粵港澳正訂「灣區標準」 供業界自願採用
粵港澳三地政府正致力為不同的產品和服務訂立可供業界自願採用的「灣區標準」，以推動提升產品和服務質量，當局歡迎三地的有關行業協會、企業或團體共同起草及向「粵港澳大灣區標準化研究中心」提出申請。