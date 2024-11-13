美誠月餅風波｜議員倡設「香港品牌」名單 商經局落閘：難客觀定義

中秋節前有內地網紅在直播平台推廣一款聲稱是香港高端品牌，但實際為內地生產、香港並無銷售的「美誠月餅」，最終因涉虛假宣傳等被內地當局罰款整改。近日內地社交平台小紅書亦推介一款聲稱是「蛋卷界Hermes」的品牌「上水美圓」蛋卷，再次引發香港網民熱議。

立法會議員梁文廣關注，政府會否考慮在電商平台設立認證計劃，向內地消費者提供獲認可香港品牌名單，及會否和內地商討規管及追究內地直播平台上有關香港品牌的虛假宣傳。