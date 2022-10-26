美酒佳餚巡禮下月登場 送5萬優惠券 100元試飲芫荽皮蛋雞尾酒

香港美酒佳餚巡禮2022下月登場，活動繼續新常態下橫跨整個11月和走入社區，在700間餐廳和酒吧配合活動推出限定優惠和特色餐飲，包括具香港特色的雞尾酒，例如芫荽皮蛋味、紫米露味等。主辦方旅發局就活動中出資1,000萬元資助合作夥伴，包括合共50,000張面值100元和150元的電子優惠券，下月3日和17日供市民和旅客於旅發局優惠平台Discover Hong Kong網站下載使用。

巡禮下月1至30日舉行，有逾210間餐廳及酒吧將以100元優惠價發售雞尾酒及小食，當中有酒吧推出加入地道口味的雞尾酒，例如芫荽皮蛋、紫米露等味道。近160間可享海港景致餐廳參與，除維港兩岸多間食肆，赤柱等地點均可選擇，讓客人以150元享用活動限定優惠菜單同時「嘆靚景」。另外，聯同城中逾300間人氣餐廳提供食用植物「即摘即食」綠色餐飲體驗、七折優惠等。