美酒佳餚巡禮下月登場 送5萬優惠券 100元試飲芫荽皮蛋雞尾酒

香港美酒佳餚巡禮2022下月登場，活動繼續新常態下橫跨整個11月和走入社區，在700間餐廳和酒吧配合活動推出限定優惠和特色餐飲，包括具香港特色的雞尾酒，例如芫荽皮蛋味、紫米露味等。主辦方旅發局就活動中出資1,000萬元資助合作夥伴，包括合共50,000張面值100元和150元的電子優惠券，下月3日和17日供市民和旅客於旅發局優惠平台Discover Hong Kong網站下載使用。
巡禮下月1至30日舉行，有逾210間餐廳及酒吧將以100元優惠價發售雞尾酒及小食，當中有酒吧推出加入地道口味的雞尾酒，例如芫荽皮蛋、紫米露等味道。近160間可享海港景致餐廳參與，除維港兩岸多間食肆，赤柱等地點均可選擇，讓客人以150元享用活動限定優惠菜單同時「嘆靚景」。另外，聯同城中逾300間人氣餐廳提供食用植物「即摘即食」綠色餐飲體驗、七折優惠等。
暫未能安排大型餐飲活動
為慶祝本港回歸25周年，旅發局將送出5萬張電子優惠券，透過電子平台派發，冀推動本地餐飲氣氛和支援業界。優惠券可於下月3日和17日，早上10時起下載領取，每人每次只可下載一款優惠券。兩個面值優惠券各佔一半。當局又預留額外優惠券予金融峰會參加者和7人欖球賽主辦單位，助宣傳推廣。旅發局發言人指，希望鼓勵餐飲業推出新穎和地道餐飲，將來吸引旅客，而大型活動籌備需時數月，因年初疫情嚴峻，所以未能回復至如疫情前大型聚集餐飲、十多萬人參與的活動。
香港酒吧協會主席錢雋永的酒吧也有參與活動，他預料，巡禮可為業界帶來20%至30%生意增長。他說，自當局放寬防疫限制，普遍酒吧生意也回復至疫情前七至八成，即巡禮期間，生意有望回復疫情前水平。合作訂枱平台Dining City總經理蘇康伯表示，希望活動期間為合作餐廳帶來新客人，有望錄5位數客人訂座數字。