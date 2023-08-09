美食博覽下周四一連5日會展舉行 展商看好市道料升三成

可一次過搜羅各地美食的香港美食博覽將於下周四(17日至21日)一連5日在會展舉行，「公眾館」票價較去年升兩成至30元，加10元即40元可一併進入「尊貴美食區」，但大會另設早晚進場優惠，門票可低至10元。展商續推出多款一元等快閃優惠外，18名星級名廚烹飪亦到場大顯身手，市民可偷師再回家依法炮製。有參展商表示，對今年銷情有信心，生意額或較去年上升三成。

今年香港美食博覽有逾100家展商，提供來自20個國家及地區的美食飲料。市民可在美食博覽內接觸到平日少見的美食：首賣的冰島乳酪「íSEY SKYR」、冰島100%人手製罐頭包裝蛋糕、來自荷蘭的雞尾酒雪條、韓國有機膠原蛋白啫喱和香港製造的黑松露意式雪糕等產品。 近月日本政府宣布即將排放核污水，日本食物安全備受關注。銷售日本米的參展商美利米業業務經理朱麗儀提到，近期收到客人相關的查詢。她指，水產和大米需要的水源不同，加上福島大地震後政府便會為每一批大米測量輻射，籲市民毋須過分擔心；而公司亦會繼續觀察特區政府對日本進口禁制令的情況，同時持續跟進日本當地的大米生產過程。

朱麗儀

首售鳥取米 朱麗儀續指，美利米業在本次展會推出了日本米禮盒，內含九個縣生產的米。「我哋想客人更安心，所以再去發掘不同地方嘅米」，當中更有首次出售由鳥取縣生產的「鳥取米」。另一參展商樂婷媽媽健康雞煲，於展會首兩日(17及18日)推限量「一毫子雞煲」，如未能搶購，會場價亦只需98元。負責人劉志豪表示，因通關料有較多旅客入場，加上港鐵會展站投入服務，料會吸引很多不同地區的市民入場消費；估計銷情有望升三成。他又指，場內恢復試食安排料會刺激市民的消費慾，他憶述去年見到不少市民需要在場內「偷食」，或多或少影響購物心情；惟疫情過去，他笑言，「歡迎試食，唔使偷食」，希望到場客人盡情享受。

劉志豪