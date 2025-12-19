聖誕禮物預算500至1000元 珠寶首飾蟬聯女士最想收到禮物

聖誕佳節向來是情侶共度的浪漫時刻，大餐與禮物更是必不可少。有調查顯示，今年情侶在餐飲消費上趨保守，男女受訪者選擇500元以下的比例增加；在選購禮物方面，近半男士預算集中在501至1,000元區間，較去年多，而女士選擇500元以下的比例亦輕微上升。受訪女士最想收到的聖誕禮物仍是想收到珠寶首飾(26%)；最多男士選擇想收到電子產品(23%)，亦有近三成表示無想過收禮。

是次調查由交友約會公司HK Romance Dating Limited進行，早前訪問219名女士及238名男士，結果顯示，出外食聖誕大餐仍是主流選擇，68%男士及59%女士表示會外出用餐，與去年相若；但餐飲消費趨謹慎，男士選擇500元以下的比例由去年11%升至17%，女士則由15%升至17%；主因擔心經濟大環境不景，儲錢以備不時之需，73%男士和61%女士因此而選擇節省開支，比例較去年多。