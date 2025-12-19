聖誕禮物預算500至1000元 珠寶首飾蟬聯女士最想收到禮物

聖誕佳節向來是情侶共度的浪漫時刻，大餐與禮物更是必不可少。有調查顯示，今年情侶在餐飲消費上趨保守，男女受訪者選擇500元以下的比例增加；在選購禮物方面，近半男士預算集中在501至1,000元區間，較去年多，而女士選擇500元以下的比例亦輕微上升。受訪女士最想收到的聖誕禮物仍是想收到珠寶首飾(26%)；最多男士選擇想收到電子產品(23%)，亦有近三成表示無想過收禮。
是次調查由交友約會公司HK Romance Dating Limited進行，早前訪問219名女士及238名男士，結果顯示，出外食聖誕大餐仍是主流選擇，68%男士及59%女士表示會外出用餐，與去年相若；但餐飲消費趨謹慎，男士選擇500元以下的比例由去年11%升至17%，女士則由15%升至17%；主因擔心經濟大環境不景，儲錢以備不時之需，73%男士和61%女士因此而選擇節省開支，比例較去年多。
禮物花費方面，較多男女受訪者預算花費區間為501至 1,000元(男為43%，女為38%)
男士最抗拒收花
種類方面，珠寶首飾繼續蟬聯女士最想收到的聖誕禮物冠軍，佔26%，其次是手袋及海外旅遊套票；最不希望收到的則是電動遊戲產品，比例高達30%。男士方面，有26%未曾考慮收禮物，但電子產品仍是心儀之物，佔23%；花則再次成為最抗拒的禮物，比例高達41%。
另外，男士北上旅遊及消費的意欲顯著增長，由去年35% 升至今年的39%。女士選擇北上消費的比例則由36%降至25%。長途外遊的熱情則有所減退，選擇海外旅遊的女士比例從51%下降至47%，而男士則從42%下降至32%。
HK Romance Dating建議，情侶應以溝通為上，發掘多元約會體驗。若計劃外遊，應共同規劃行程及預算，建立「旅遊共享基金」。至於禮物，體驗式選擇更顯心思，例如參加手作工作坊。營造節日儀式感亦不必花費高昂，可在家布置聖誕裝飾、烹調大餐，或到免費戶外景點睇燈飾，共享節日氣氛。