聖誕2022｜尖東燈飾亮燈巨幕重溫40年光影 打卡參賽贏自助餐

一家人或兩小口情侶聖誕標準活動之一是到尖東睇燈飾，區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾今夜起亮燈，為港人傳情40載，繼續喜迎聖誕及新年添歡樂。當中4,000平方米巨型LED幕牆將重現尖咀40年燈飾影像。主辦單位東尖沙咀地產發展商聯會並設40周年攝影比賽，大獎包括海景嘉福酒店自助晚餐或九龍香格里拉自助下午茶等獎品。
4,000平方米動態影像重現昔日尖東燈飾
「閃爍尖東耀香江」踏入第40年，多棟大廈外牆燈飾再度亮起慶節，其中信和集團特別以歷年標誌性圖案「雪花」為麼地里燈海的設計主題，燈海中央位置特設的巨型雪花圖案散發復古味道，但亦有變色特效令雪花不失現代感。尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米的巨型LED幕牆，今年特設兩段主題動態影像，分別以「飄雪音樂盒」及「40周年經典重溫」為主題，帶領市民回顧歷來的經典燈飾，再次感受昔日的溫暖祝福。
帝苑酒店今年掛上37顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛；麼地道沿路的3條天橋有以聖誕節飾品為主題的燈飾，再配合雪花在旁點綴伴襯，也是一個不能錯過的攝影熱點。其他大廈包括南洋中心、永安廣場、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉等亦有各自主題特色。
首300參賽者可換50元現金券
適逢「尖東燈飾」40周年，聯會舉辦「尖東燈飾40周年」攝影比賽，設2個組別，其中有「當年今日@尖東」，參加者以尖東燈飾懷舊照片或尖東燈飾今昔對照相片參賽，另一個是「璀璨燈飾@尖東」，以尖東今年聖誕燈飾為主題參賽，設有豐富獎品。即日起至2023年1月2日，參加者按以上兩個主題將歷年曾拍攝過的尖東燈飾相片或今年拍攝的尖東燈飾相片，上載至個人Facebook或Instagram帳戶，並hashtag #tstepda40th、#tstelighting40th、#tste2022或#尖東燈飾40年，即可參賽，可上載多於一張相片。首300位參賽者可換領尖沙咀中心及帝國中心指定商戶50元現金券。攝影比賽獎品則有雙人自助晚餐(1份)、尖沙咀中心及帝國中心SP Senses500元餐飲禮券2張(共6份)、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉、帝苑酒店下午茶餐等。
除參賽贏獎賞，東尖沙咀地產發展商聯會成員商戶並提供折扣優惠，普天同慶，市民於指定商戶消費時，出示刊於聯會網頁的相關優惠即可享用，優惠包括富豪九龍酒店Mezzo午市或晚市八折優惠、海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊成人及小童自助晚餐七五折優惠等。詳情請瀏覽聯會網址www.tste.com.hk 。