聖誕2022｜尖東燈飾亮燈巨幕重溫40年光影 打卡參賽贏自助餐

一家人或兩小口情侶聖誕標準活動之一是到尖東睇燈飾，區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾今夜起亮燈，為港人傳情40載，繼續喜迎聖誕及新年添歡樂。當中4,000平方米巨型LED幕牆將重現尖咀40年燈飾影像。主辦單位東尖沙咀地產發展商聯會並設40周年攝影比賽，大獎包括海景嘉福酒店自助晚餐或九龍香格里拉自助下午茶等獎品。

4,000平方米動態影像重現昔日尖東燈飾

「閃爍尖東耀香江」踏入第40年，多棟大廈外牆燈飾再度亮起慶節，其中信和集團特別以歷年標誌性圖案「雪花」為麼地里燈海的設計主題，燈海中央位置特設的巨型雪花圖案散發復古味道，但亦有變色特效令雪花不失現代感。尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米的巨型LED幕牆，今年特設兩段主題動態影像，分別以「飄雪音樂盒」及「40周年經典重溫」為主題，帶領市民回顧歷來的經典燈飾，再次感受昔日的溫暖祝福。

帝苑酒店今年掛上37顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造溫馨浪漫的冬日氣氛；麼地道沿路的3條天橋有以聖誕節飾品為主題的燈飾，再配合雪花在旁點綴伴襯，也是一個不能錯過的攝影熱點。其他大廈包括南洋中心、永安廣場、千禧新世界香港酒店、九龍香格里拉等亦有各自主題特色。