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2023-12-26 10:53:17

聖誕2023｜邵家輝：聖誕假期零售市道一般 倡服務業與關口人員「多啲笑容」

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尖沙咀人潮

尖沙咀人潮

聖誕長假即將結束，復常後首個聖誕節，街上人流不俗，市面熱鬧氣氛；惟有業界人士認為屬「旺丁不旺財」。立法會批發及零售界議員邵家輝今早(26日)在港台節目表示，尖沙咀人流多甚至有部分地方需要封路，氣氛非常好，但聖誕節長假期零售業市道一般，本地居民和遊客的消費力都不及疫情前。其中他相信，本地市民消費力受到整體全球經濟，本地股市、樓市、出口都疲弱有關；建議本地服務業和邊境關口人員，都強化服務態度「多啲笑容」。

邵家輝稱，今年聖誕原打算外遊，但最終為響應特首呼籲，決定留港消費，並到尖沙咀親身觀察。他認為尖沙咀人流很多，滿街都是遊客，但「旺丁不旺財」，遊客區的生意稍好，但民生區域的店舖銷情「麻麻地」；其中珠寶業界本來預計節日期間，銷情能錄得10%升幅，但整體生意只是與去年持平，不過有個別連鎖化妝品零售店推出較多優惠，生意額有雙位數字升幅。

尖沙咀人潮 尖沙咀人潮

本地遊客有限

他又指，不少市民都喜歡出外，尤其到大灣區有關，始終幾年疫情以來，許多人都沒有在聖誕假期離開過香港。而聖誕節內地亦沒有長假期，對本地遊客人數的影響有限，所以聖誕檔期一般都是做本地人和外地遊客的生意。他提到，現時本港由於人手仍未填補，酒店與機票價格都未回復到2018年的水平。

至於留港的市民，邵家輝認為該客群也有一定消費力，但整體未必及得上外遊者，始終外遊人士一定有「食玩買」的計劃；且受到整體全球經濟一般有關，本地股市、樓市、出口都疲弱，或許本地市民的消費力也就沒那麼好。

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促俾多啲笑容予消費者

邵家輝指出，本地消費市道其中一大死結仍是人手不足，無法改善消費者的體驗，「本地市民成日都講緊啦，出去食餐飯，都好似俾人趕鴨仔咁，好少聽到話啲服務員態度令人好滿意。」他認為，不論政府、業界也要努力，多展現歡迎遊客的態度，令他們「好似返到自己地方」，他期望補充勞工計劃可以改善現時問題，「俾返多啲笑容我哋嘅消費者」。

 

尖沙咀人潮 邵家輝。(資料圖片)
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