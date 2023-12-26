聖誕2023｜邵家輝：聖誕假期零售市道一般 倡服務業與關口人員「多啲笑容」

聖誕長假即將結束，復常後首個聖誕節，街上人流不俗，市面熱鬧氣氛；惟有業界人士認為屬「旺丁不旺財」。立法會批發及零售界議員邵家輝今早(26日)在港台節目表示，尖沙咀人流多甚至有部分地方需要封路，氣氛非常好，但聖誕節長假期零售業市道一般，本地居民和遊客的消費力都不及疫情前。其中他相信，本地市民消費力受到整體全球經濟，本地股市、樓市、出口都疲弱有關；建議本地服務業和邊境關口人員，都強化服務態度「多啲笑容」。

邵家輝稱，今年聖誕原打算外遊，但最終為響應特首呼籲，決定留港消費，並到尖沙咀親身觀察。他認為尖沙咀人流很多，滿街都是遊客，但「旺丁不旺財」，遊客區的生意稍好，但民生區域的店舖銷情「麻麻地」；其中珠寶業界本來預計節日期間，銷情能錄得10%升幅，但整體生意只是與去年持平，不過有個別連鎖化妝品零售店推出較多優惠，生意額有雙位數字升幅。