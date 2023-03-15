聲稱澳門嫖妓時被出言侮辱 港男否認預謀作案

澳門賓館命案，一名香港男子涉嫌在上周五(10日)，於澳門中區一間賓館謀殺一名45歲女子，有人聲稱在接受性服務時，遭人出言侮辱，一時衝動以硬物襲擊對方。司警指沐浴間的牆壁有多處血濺痕跡，相信是第一兇案現場，但懷疑被捕男子並非一時衝動犯案，會繼續調查犯案動機。疑犯承認殺人，被控加重殺人罪及盜竊罪，昨移送檢察院偵辦。
疑犯為香港男子姓何，45歲，報稱無業，據指，他於去年3月初到澳門，一直在公園或荒廢的商場過夜。45歲的女死者是澳門居民，由2月中開始租住涉案賓館的一間客房，提供按摩和性服務。
澳門司警發言人鍾錦良昨交代案情時指，警方周日(12日)、即案發後2日接獲消防局通知，指中區新馬路富都賓館一間房內發現一名女子陳屍洗手間沐浴區，左邊頭骨有15厘米的開放性傷口，頭部大量出血，頭骨嚴重碎裂，相信被人以硬物多次襲擊，沐浴間的牆壁有多處血濺痕跡，估計是第一兇案現場，並懷疑有人犯案後曾清理現場。
司警翻查閉路電視，發現疑犯上周五晚上約9時，手持手提包進入房間，約半小時後離開，離開時除手持手提包，亦拖走一個未有完全拉上拉鏈的行李箱，透過閉路電視可見到裡面有一個枕頭。疑犯其後在澳門多區不斷徘徊，曾進入不同大廈，相信是銷毀證物。警方案發後在三盞燈一幢大廈地下的雜物堆，找到相信與案有關的枕頭，並於周日晚上9時，於澳門新口岸區一個活動中心，將正在用電腦上網的疑兇帶走調查。
司警相信疑兇是用手機群組聯絡到死者。鍾錦良稱，疑犯被捕後承認作案，聲稱女事主提供性服務時，對他出言侮辱，他因此被激怒，並隨手拿起一件硬物，向對方頭部不斷襲擊，但否認有預謀作案。但鍾指：「被捕男子取去被害人手機，清理案發現場及多處徘徊，逃避警方偵查，有理由相信與他一時衝動並不吻合。」會繼續調查犯案動機，以及尋找死者遺失的電話及兇器。
司警稱初步調查顯示，疑兇精神報告正常、無案底。至於會否尋求香港警方協助調查疑兇的背景及犯案動機，司警指不排除任何的合作。