聲稱澳門嫖妓時被出言侮辱 港男否認預謀作案

澳門賓館命案，一名香港男子涉嫌在上周五(10日)，於澳門中區一間賓館謀殺一名45歲女子，有人聲稱在接受性服務時，遭人出言侮辱，一時衝動以硬物襲擊對方。司警指沐浴間的牆壁有多處血濺痕跡，相信是第一兇案現場，但懷疑被捕男子並非一時衝動犯案，會繼續調查犯案動機。疑犯承認殺人，被控加重殺人罪及盜竊罪，昨移送檢察院偵辦。

疑犯為香港男子姓何，45歲，報稱無業，據指，他於去年3月初到澳門，一直在公園或荒廢的商場過夜。45歲的女死者是澳門居民，由2月中開始租住涉案賓館的一間客房，提供按摩和性服務。

澳門司警發言人鍾錦良昨交代案情時指，警方周日(12日)、即案發後2日接獲消防局通知，指中區新馬路富都賓館一間房內發現一名女子陳屍洗手間沐浴區，左邊頭骨有15厘米的開放性傷口，頭部大量出血，頭骨嚴重碎裂，相信被人以硬物多次襲擊，沐浴間的牆壁有多處血濺痕跡，估計是第一兇案現場，並懷疑有人犯案後曾清理現場。

