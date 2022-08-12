聲稱遭警襲擊 運輸工向一哥索償164萬敗訴 官：證供不合乎邏輯

2019年8月3日「旺角再遊行」後，51歲運輸工聲稱過馬路時，無故被黑衣警員拳打腳踢，指對方使用非法武力，事主三年前已入稟向警方索償，案件今日（12日）在區域法院公佈判詞，法官高勁修指運輸工人對案發時間、經過、施襲者身份說法前後不一，亦不合乎邏輯，更有偏頗之嫌，故認為其證供不可信，裁定敗訴，兼付訟費。

案件由法官高勁修審理。原告人蕭志雄（Siu Chi Hung Garry）開審前解僱代表律師，自行應訊。原告證人僅蕭氏本人口供，以書面方式呈遞，沒在庭上讀出，由答辯方、律政司代表趙姓大律師直接盤問。

官：原官人證供前後不一、不合邏輯

法官高勁修裁決時指，原告初供稱晚上8時半受襲，向警方投訴則指7時半，向醫生提到6至7時，前後不一，然而根據救護車等9時許的客觀紀錄，推斷時間不會那麼早。高官續指原告先供稱被一群黑衣警拳打腳踢再猛烈拖行，再指被一個防暴警察推倒拖行，而且不論報警、救護員到場、急症室醫護以至投訴警察科，原告均未曾提及被拳打腳踢，而原告除左腳踝外別無傷勢紀錄。

法官再指，原告憶述有眾多路人記者在場，然而事後卻沒有人拍下案發經過，或在網上提起事件，不合邏輯。法官最後指狀書用上「牠們」、「畜生都不如」來形容施襲警員，泛指被告包庇下屬施襲，批評投訴警察機制是要隱瞞警暴等說法有偏頗之嫌，終認為其證供不可信，撤銷其申索。