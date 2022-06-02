聶德權強調公務員不是「鐵飯碗」　升職亦非「排櫈仔」　

立法會通過有關改革公務員制度，提升政府效能的議案。公務員事務局長聶德權出席會議時表示，公務員晉升制度從不應該有如「排櫈仔」，晉升亦非公務員長期服務的回報，若有公務員表現持續欠佳或違法，當局可按法例，基於公眾利益終止聘任或著令相關公務員退休，希望外界勿誤會公務員工作屬「鐵飯碗」。

聶德權重申，公務員的晉升是依據客觀標準，透過公平的程序挑選並擢升最合適和最優秀的人員，從來不是「排櫈仔」。當局亦會研究如何完善公務員評核報告的設計及使用，以達致根據工作績效作評核的目的。

去年共有51名公務員被免職

他又表示，不要誤以為公務員是「鐵飯碗」，會嚴肅處理違法違紀個案，即使沒有違法違紀，如公務員持續表現欠佳或其他原因，令政府對其執行公職失去信心，政府亦可根據相關條例要求有關公務員退休，終止聘用，在去年共有70宗，都是涉及拒絕簽署聲明的個案。

聶德權強調，對個別涉嫌違法違紀的公務員，局方一定會按機制嚴肅處理。在17/18年至21/22年5個財政年度，共有1,124名公務員因干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行而被懲處，當中155人被免職，單在21/22財政年度，已有51名公務員被免職。

他說，過去兩年政府都推動若干措施改善公務員制度，包括去年完成政府僱員宣誓或簽聲明的要求、將《香港國安法》加入《基本法》測試的考核範圍、設立公務員學院加強培訓、試行計劃開放合適的首長級公務員職位，作公開及內部招聘等。