職工盟6義工派防疫物資及傳單涉違限聚令　兩人認罪各罰4000元

職工盟建築地盤職工總會於前年，在金鐘設街站派發防疫物資及傳單。10名義工涉違反限聚令，各被票控一項參與受禁群組聚集，其中6人今(26日)於東區裁判法院再訊。兩名被告選擇認罪，另外4人則押後至明年2月15日，以待同類案件申請上訴至終院。裁判官何慧嫻判刑稱，香港需要市民合作抗疫，當時疫情嚴峻，警方2小時內發出5次警告，斥兩人行為自私、愚蠢，但考慮他們沒案底及其經濟狀況，各判罰款4000元。

6名被告分別為翁家文(46歲)、曾浩源(43歲)、劉永森(37歲)、黃百勤(33歲)、黃俊宇(22歲)及林小薇(25歲)，其中黃百勤及劉永森表示認罪。另外4名被告，包括曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，因應一宗同類型案件的上訴被駁回，該案被告將上訴至終院，故辯方申請押後至明年2月15日，以審視該案的進度。

警方兩小時內已曾發出5次警告

案情指，2020年5月6日，建築地盤職工總會成員發起於金鐘站外舉行集會。街站有10人參與，包括兩被告，街站的檯上放上防疫物資、傳單，並有寫上政治字句及口號的橫額，如「五一」、「工會戰線抗爭之路」、「良心市民抗暴政地盤手足不可缺」。10人在行人天橋上呼籲市民加入工會，並有人使用揚聲器提出政治訴求。

警方當日於中午12時許首次發出警告，要求他們離開，否則會被票控，但他們沒有理會。及至2時許，警方共發5個限聚令警告，最終向10人發出票控及定額罰款通知書。