職業體驗活動探索目標 麥美娟籲青年擴闊眼界

華潤集團今年第4年舉辦香港青少年職業體驗活動「青雲啟夢」，致力解決青少年「就業」問題，幫助廣大香港青少年加強生涯規劃，探索職場方向。麥美娟昨在啟動儀式致辭時表示，青年是本港及國家未來的主人翁，更是推動社會發展的生力軍；政府一直非常重視青年發展，致力透過不同資助和協調不同青年發展活動，鼓勵青年認識和把握多元發展機遇。

為了讓青少年透過工作體驗，探索人生目標，有組織推出青少年職業體驗活動，將提供20家本地企業就業體驗機會。民政及青年事務局長麥美娟表示，青年是推動社會發展的生力軍，鼓勵青年擴闊眼界，抓緊多元發展機遇，故將舉辦青年發展高峰論壇，邀請不同領域嘉賓分享經驗。

她又指，2022年推出的《青年發展藍圖》提出超過160項措施，來年會繼續落實藍圖的多項措施，如舉辦生涯規劃、交流實習等，幫助青年人規劃發展方向。民青局本周六(10日)將舉辦青年發展高峰論壇，作為今年青年節的開幕項目，以「攜手起航 共譜新篇」為主題，邀請來自不同領域的嘉賓擔任演講嘉賓，亦歡迎不同國家及本地的青年參與。

去年有份參加職業體驗、來自香港教育大學的蘇同學分享，活動安排她到湖南一間小學任教一個月。她表示，在執教期間獲得寶貴經驗，如親自授課及與當地老師交流教學心得，令她對教育行業有更深了解，亦幫助她未來投身教育行業。蘇同學鼓勵其他青少年把握是次機會，拓展視野。

中三生陳同學連續兩年參加活動，他指去年有幸在Pacific Coffee體驗了5日咖啡師工作。在活動導師的鼓勵下，他更使用政府津貼考獲了咖啡師牌，讓他進一步實現咖啡師的夢想。