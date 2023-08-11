胃出口阻塞 新手術幫病人食到嘢

聽到「胃出口阻塞」，很自然就會聯想到「食唔到嘢」。的確，香港大學外科學系名譽臨床副教授及顧問石黃海醫生表示，胃出口阻塞原因可分為良性或惡性，治療上盡可能解決病因，首要是讓病人「食到嘢」。
石黃海指出，但凡小腸和胃之間的十二指腸出現阻塞，令病人不斷嘔吐，便屬於「胃出口阻塞」，「成因可分為良性或惡性，良性原因最常見的是十二指腸潰瘍之後不斷有發炎和纖維化，令十二指腸出現阻塞。」
常伴有疼痛、便血
整體來說，胃出口阻塞成因以惡性為多，「多個位置的惡性腫瘤都有可能引致胃出口阻塞，例如肝膽胰外科最常處理的胰腺腫瘤，十二指腸前端的腫瘤，或膽管末端腫瘤體積太大壓向十二指腸，甚至其他晚期腫瘤擴散至淋巴等，都有可能引致胃出口阻塞。」石黃海續指，當惡性腫瘤引致胃出口阻塞，食物無法通過，症狀除了嘔吐，也可能會伴有疼痛(例如晚期胰腺癌侵蝕附近的神經線)或黃疸(因膽管阻塞)、大便有血(腫瘤表面出現損傷流血是常見情況)等。
分流手術繞過腫瘤
至於解決方案，若腫瘤的情況仍可以手術處理，一般都會選擇手術根治的方案，希望清除腫瘤並同時解決胃出口阻塞的問題。石黃海指，「但若腫瘤的情況無法以手術處理，例如胰腺腫瘤已侵蝕血管或已擴散，一般來說治療的目標是希望提升病人的生活質素，尤其是改善病人進食。」
最常見的解決辦法是進行分流手術。石黃海解釋，「傳統的做法是開刀進行胃和小腸的搭橋手術，將小腸以手術方式和胃接駁，繞過阻塞了的十二指腸，藉此解決病人進食的問題。後來發展了微創手術，可用幾支儀器透過小傷口進行分流手術，讓病人多了一個選擇。」
置入金屬支架
無論開刀或微創手術，都需要全身麻醉，而現時最新的手術方法是用內窺鏡，大部分病人只需輕度麻醉，便可以接受分流手術，「最常用的是直接打穿胃壁，放置一個金屬支架連接小腸，達致分流的效果。除此之外也有另一種做法，以內窺鏡放置支架直接穿過塞著胃出口的腫瘤，讓食物可從金屬支架中間通過，但採用這方法後腫瘤有可能增大壓向支架而再度出現阻塞。內窺鏡的新方法效果和傳統分流手術相近，但相對簡單，並沒有哪個方法必定較優勝，必須根據每個病人的情況，選擇最適合的處理方法。」石黃海最後補充，有部分情況未必可以進行分流手術，例如腫瘤令十二指腸以下的其他位置包括小腸、大腸等阻塞，便需為病人考慮其他治療方案。