胃出口阻塞 新手術幫病人食到嘢

聽到「胃出口阻塞」，很自然就會聯想到「食唔到嘢」。的確，香港大學外科學系名譽臨床副教授及顧問石黃海醫生表示，胃出口阻塞原因可分為良性或惡性，治療上盡可能解決病因，首要是讓病人「食到嘢」。

石黃海指出，但凡小腸和胃之間的十二指腸出現阻塞，令病人不斷嘔吐，便屬於「胃出口阻塞」，「成因可分為良性或惡性，良性原因最常見的是十二指腸潰瘍之後不斷有發炎和纖維化，令十二指腸出現阻塞。」

常伴有疼痛、便血

整體來說，胃出口阻塞成因以惡性為多，「多個位置的惡性腫瘤都有可能引致胃出口阻塞，例如肝膽胰外科最常處理的胰腺腫瘤，十二指腸前端的腫瘤，或膽管末端腫瘤體積太大壓向十二指腸，甚至其他晚期腫瘤擴散至淋巴等，都有可能引致胃出口阻塞。」石黃海續指，當惡性腫瘤引致胃出口阻塞，食物無法通過，症狀除了嘔吐，也可能會伴有疼痛(例如晚期胰腺癌侵蝕附近的神經線)或黃疸(因膽管阻塞)、大便有血(腫瘤表面出現損傷流血是常見情況)等。