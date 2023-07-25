胡英明率廉署人員訪問大灣區 強化區域反貪協作

廉政專員胡英明昨日(24日)展開五日訪問行程，到訪粵港澳大灣區五個城市，包括廣州、東莞、深圳、珠海和澳門，探訪當地監察部門代表，並於周五返港。

胡英明昨日率領另外6名廉署人員，包括執行處助理處長黃偉傑、防止貪污處助理處長張展杰、國際合作及機構事務處首席國際合作主任趙明華、執行處總調查主任黃漢傑、香港國際廉政學院總學院主任陳卓熙及參事董兆祺，在廣州與廣東省監察委員會宋福龍主任會面，交流粵港最新反貪情況和廉政建設發展；並且介紹廉署籌備香港國際廉政學院的進展和探討合作機會。

廉署：交流最新反腐倡廉工作

胡英明表示，今次行程主要是了解灣區最新發展情況，並且深入交流最新反腐倡廉工作，藉此機會深化大灣區廉政建設合作，強化區域反腐力量，共同鞏固區內公平營商環境和廉潔文化，以積極配合國家發展方向。

胡英明又指，廉署此行亦積極就構建香港國際廉政學院，與區內反貪及檢察機關交流經驗和意見，同時亦探討各方面的協作方案，有助學院日後成為區內與不同單位進行反腐交流、研究及培訓的重要平台。

廉署代表團今日則到訪廣州市監察委員會，隨後會分別前往東莞、深圳和珠海，探訪三個城市的監察部門代表。代表團周五（28日）亦將前往澳門，訪問澳門檢察院和澳門廉政公署，商討港澳反貪合作和最新區內廉潔狀況；同日返回香港。