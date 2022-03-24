臨時失業支援｜暫收近10萬宗申請　創新辦：似乎推得及時

七成申請人持強積金戶口

何珮玲又指，在10萬宗申請個案中，約七成申請人持有強積金戶口，絕大部份個案是自行於網上遞交申請，大致在10分鐘內完成填表程序，她認為相信問題不大；而約1,000名已預約的市民則前往全港5間服務中心，由職員協助在網上申請，當中旺角及觀塘的服務中心人流較多。

政府在第六輪「防疫抗疫基金」下為失業人士推出的一萬元「臨時失業支援金」，昨日8時起開始接受網上申請，截止申請日期為4月12日晚上11時59分，當中全職、兼職及自僱人士均可申請，並不設行業限制，申請人須連續失業30天，抑或受僱於防疫規例影響的處所而要停工30天，亦須持香港身份證，在去年10月1日或之前年滿18歲，並於去年10月至12月期間至少一個月在港工作，月薪2,700元至3萬元。有關申請條件及發放日期可瀏覽連結文章。