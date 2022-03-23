臨時失業支援｜1萬元失業援助金首日收6.5萬宗申請　即睇5大申請步驟 (附申請連結及教學)

3月24日10:50更新：創新辦指臨時失業支援金暫時接獲近10萬宗申請，其中七成申請人持強積金戶口
第五波疫情重創本港勞工市場，政府在第六輪「防疫抗疫基金」下為失業人士推出的一萬元「臨時失業支援金」，並於今日(23日)8時起開始接受網上申請，截止申請日期為4月12日晚上11時59分。本報記者早上登入有關申請網站，發現網頁大致運作順暢，毋須輪候。政府發言人表示，首日申請反應熱烈，截至下午6時，共收到超過65,800宗申請。
臨時失業支援申請5大步驟
- 申請者先要登入網站上面「立即申請」連結，然後作出聲明，證明自己在去年10月1日起通常居住在香港、並非為綜援受助人及以並非為受惠於第六輪「防疫抗疫基金」下的指定措施人士(有關申請資格可參考連結文章)
- 之後申請者需要填寫身份證、電郵等個人資料
- 接著申請者須申報在去年10月至12月期間的就業情況，若去年10月至12月工作有紀錄在強積金戶口，則毋須提交收入證明，否然就要補充資料
- 之後申報者要填寫就業日期，抑或已經失業30日，並上載失業證明
- 最後申請者填寫銀行帳戶便可提交
臨時失業支援申請條件
政府1萬元臨時失業津貼的受惠對象涵蓋全職、兼職及自僱人士，並不設行業限制，申請人須連續失業30天，抑或受僱於防疫規例影響的處所而要停工30天，亦須持香港身份證，在去年10月1日或之前年滿18歲，並於去年10月至12月期間至少一個月在港工作，月薪2,700元至3萬元。有關申請條件及發放日期可瀏覽連結文章。