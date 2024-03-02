自動車規管制度實施　林世雄：方便業界測試「無人車」作日後應用

立法會去年通過《2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案》，其後亦通過了新制訂的附屬法例《道路交通（自動駕駛車輛）規例》。新的自動車規管制度昨日(即3月1日)開始實施，運輸及物流局長林世雄表示，意味無人駕駛的「自動車」在香港行駛的路途上，又踏出新的一步。

林世雄指，AI盛行的年代，無人駕駛車輛對市民來說亦非新事物，世界各地近年亦不斷測試自動駕駛技術。在香港，不同款式的自動車先後在多個地點測試，包括科技園區、西九文化區、大學校園及個別私人屋苑等。香港國際機場更是推動自動車測試的先行者，早於2019年引入自動駕駛拖車，是全球首個在實際環境操作無人駕駛拖車的機場。2021年又在機場禁區引進自動駕駛巡邏車。去年機場管理局更將自動駕駛技術拓展至載人服務，以自動駕駛小型巴士接載員工往返機場區內多項設施。