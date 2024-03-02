自動車規管制度實施　林世雄：方便業界測試「無人車」作日後應用

立法會去年通過《2022年道路交通（修訂）（自動駕駛車輛）條例草案》，其後亦通過了新制訂的附屬法例《道路交通（自動駕駛車輛）規例》。新的自動車規管制度昨日(即3月1日)開始實施，運輸及物流局長林世雄表示，意味無人駕駛的「自動車」在香港行駛的路途上，又踏出新的一步。
林世雄指，AI盛行的年代，無人駕駛車輛對市民來說亦非新事物，世界各地近年亦不斷測試自動駕駛技術。在香港，不同款式的自動車先後在多個地點測試，包括科技園區、西九文化區、大學校園及個別私人屋苑等。香港國際機場更是推動自動車測試的先行者，早於2019年引入自動駕駛拖車，是全球首個在實際環境操作無人駕駛拖車的機場。2021年又在機場禁區引進自動駕駛巡邏車。去年機場管理局更將自動駕駛技術拓展至載人服務，以自動駕駛小型巴士接載員工往返機場區內多項設施。
為邁向實現在香港公共道路測試和使用自動車訂下願景
林世雄表示政府於2017年和2019年分別發表《香港智慧城市藍圖》和《香港智慧出行路線圖》，提出促進自動車在香港進行測試。在 2020 年發表的《香港智慧城市藍圖 2.0》中，其中一項智慧出行措施亦是配合車聯網及自動車的技術和行業發展，為邁向實現在香港公共道路測試和使用自動車訂下願景。
林指，在新法例框架下，運輸署可就個別自動車的測試及先導使用，適當地豁免相關交通運輸條例下不適用於自動車的條文，方便業界在本港的道路上更廣泛及靈活地測試和使用自動車。新自動車規管框架的落實對推動業界進行進一步的自動車測試和應用項目尤其重要，當中包括機管局將於「航天走廊」興建及使用的自動駕駛運輸系統，未來為市民和訪港旅客帶來高效、安全、嶄新的公共運輸系統體驗。
林世雄補充，政府去年在《交通運輸策略性研究》下提出九項初步建議，其中一項建議為推動自動車發展，以增加公眾對自動車的接受程度和信心。而政府10億元的「智慧交通基金」共批出7個自動車及車聯網技術項目，他期望透過產學研合作，讓本港的自動駕駛技術早日走向成熟。