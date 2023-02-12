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2023-02-12 16:58:40

自訂車牌再創天價紀錄 單一字母「R」2550萬成交 歷來第二高

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拍賣自訂車牌R以天價2550萬成交

拍賣自訂車牌R以天價2550萬成交

運輸署今日（12日）舉行農曆新年車牌拍賣，公開拍賣49個車牌，包括自訂車牌「R」。經過多口叫價後，「Ｒ」以2,550萬元成交，成為歷來第二貴的車牌，僅次車牌「W」，「W」當年成交價為2600萬元。

自訂車牌底價5,000元起口價，現場競投氣氛激烈，其中「R」最少有59口價，由一位手持叫價編號牌「123」的女士以2,550萬元成交。她未有在場記者提問。
 

 

單一字母自訂車牌「Ｒ」競爭激烈，多次叫價後，以天價成交。

單一字母自訂車牌「Ｒ」競爭激烈，多次叫價後，以天價成交。

10個最高售價自訂車牌

自訂車輛登記號碼    拍賣結果（港元）    拍賣日期
1    W    26,000,000    2021年3月7日
2    R    25,500,000    2023年2月12日
3    V    13,000,000    2017年2月12日
4    VV    9,300,000    2018年2月25日
5    PP    6,000,000    2019年2月24日
6    MM    1,520,000    2014年2月23日
7    1 L0VE U    1,400,000    2006年9月16日
8    CH    1,400,000    2008年1月26日
9    ZZ    1,250,000    2012年2月12日
10    JY    1,200,000    2009年3月21日

資料來源︰運輸物流局

自訂車牌「Ｗ」2,600萬元成交

單一字母自訂車牌「Ｗ」於2021年3月拍賣，當日經過119口叫價，以2,600萬元成交，打破2016年新春車牌拍賣會上「28」創下的1810萬元成交的紀錄。

自訂車牌計劃2006年推出總收益至今近6億港元

運輸署於2006年推出自訂車牌計劃，容許市民可自訂包括英文字母、數字及空格最多共8位作為車輛登記號碼，須先繳付5,000元按金，並在申請表格上列明如何展示擬使用的自訂車輛登記號碼。運輸署署長會考慮所接獲的申請，並通知申請人是否批准擬使用的自訂車輛登記號碼。所有獲批准的自訂車輛登記號碼均會進行拍賣，以底價5,000元起叫價，價高者得。如果申請人未能成功競投其申請的自訂車輛登記號碼，所繳付的按金將獲發還。

運輸及物流局長林世雄日前網誌透露，計劃自2006年推行至今，共舉行超過160場拍賣會，售出近4萬個自訂車輛登記號碼。出售自訂車輛登記號碼的收益會撥入政府一般收入，這項計劃的總收益至今已接近6億港元，造福社會。

不計及今日「R」車牌，原來成交價第二高自訂車牌，亦是單一字母——「V」，於2017年拍賣，成交價為1300萬元。

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