與內地合作打擊擁境外單位租戶 房署加強申報揭59人擁港物業

房委會打擊濫用公屋資源，上月要求未住滿10年的住戶，亦須每兩年申報居住狀況及是否在港擁有物業。首階段已向8.8萬戶住滿2至8年的公屋住戶發出申報表格，要求本月底前回覆，目前已有約85%交回。另外，房委會與土地註冊處合作，查冊後揭59名公屋成員擁香港物業，當中4宗因資料未更新，證實不涉濫用，會續跟進其餘個案。房委會亦提醒，租戶擁有境外物業須向該會申報，因屬資產一部分，並透露署方過去亦收到舉報並向內地查證後，證實租戶在內地擁有商舖及住宅單位，房署已發出遷出通知書。

羅淑佩

本月底為首批申報居住狀況交表的截止日期，目前已有85%、7.5萬戶交回。房屋局常任秘書長、房屋署長羅淑佩指，若住戶未有在限時內填報及交回表格，又未能作合理解釋，最嚴重可被房署要求即時遷出。她補充指，兩個月的時間內仍無法交回申報表，可能單位已無人居住，公屋或已被濫用。 房署亦開始利用與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，向2.5萬戶、涉5.7萬名居住人數查冊，初步發現有59名家庭成員擁有香港住宅物業，經過調查後發現當中4宗是住戶破產或離婚後資料未有更新，不屬濫用，房署會續跟進其餘個案。

羅淑佩提醒，租戶在境外擁有物業，亦須向署方申報，有關物業將被視為資產，超過限額須遷出公屋單位。她透露，署方亦收到舉報，指有租戶在內地擁有物業；署方向內地省巿相關單位求證後，證實個案同時擁有內地商舖及住宅單位，已向租戶發出遷出通知書。 對於海外物業如何查證，她則透露海外物業可能涉及借貸，有銀行業和保險業人士向房署「獻計」，因涉及執法，詳情則不便透露。 或仿效好市民獎鼓勵舉報 對有租戶疑在網上平台將公屋放租，羅淑佩表示，署方派員監察及「放蛇」搜證。她亦透露，署方正考慮參照好市民獎做法，鼓勵舉報濫用公屋，但會先聽取社會意見。同時亦會與包括水務署等其他部門合作，監察情況。