與內地海外通關互不排斥 李家超：將縮短檢疫日數

疫情以來，香港與內地和海外往來大受影響，社會關注特區政府何時才與內地和海外通關。特首李家超表示，政府決定縮短檢疫日數，又指與海外和內地通關，「兩方面都要做」，互不排斥。行政會議召集人葉劉淑儀稱，非常支持政府縮短海外抵港人士的檢疫日數，又預料當局短期內會宣布詳情。

李家超接受報章訪問時表示，香港作為對外開放型社會，保持競爭力的其中一個要點是跟國際接軌。至於香港將先與海外，還是內地通關，李家超指，兩方面都要做、沒有矛盾、應該全力推動。

他指，首要研究如何盡快把不同限制減至最低，讓香港恢復正常社會經濟活動，重拾競爭力，其中一項措施是縮短檢疫日期，以減低旅客回港的不便。至於會縮短多少天，他稱現時有待跟醫務衛生局、醫管局審視各方數據，再作決定。

李家超亦表示，就與內地通關一直與內地政府保持溝通，要先建立互信基礎，再視乎雙方有何共識。他直言，明白檢疫措施會為旅客帶來不便，但放寬管制措施時亦要考慮其他因素，包括保護高危群組、令醫療體系不超負荷，亦不會影響其他沒受感染人士的自由。至於何時公布新防疫措施，他稱：「一有就即刻做，係爭分奪秒。」

對於當局計劃在「安心出行」加設「紅黃碼」，李家超指，確診者轉為「紅碼」後，不但要佩戴電子手環，而且完全不可以離開指定處所。「黃碼」則包括海外入境人士和密切接觸者，以限制進行高風險活動，減低傳播風險。

