與逾百小學生觀賞推廣法治話劇　林定國：同學也能成法治俠

律政司司長林定國到香港南區官立小學，與逾百名小一至小三學生欣賞兩套推廣法治的話劇。(林定國FB)

律政司司長林定國今日（4日）到香港南區官立小學，與逾百名小一至小三學生欣賞兩套推廣法治的話劇，他形容當同學們投入地喊出「明辨是非愛守法，保衛法治你有責」，希望藉此打敗話劇中的壞人，恢復正義村的法治，「熱烈舉手回答問題，笑聲滿場」，讓他也受到感染，十分享受其中：「同學們也能成為法治俠」。

林定國在社交平台指，「法治」議題看似嚴肅難明，但其實只要透過寓教於樂的方式，小學生也能掌握簡單的概念。律政司於2021年推出「透過戲劇實踐法治」計劃，透過兩套為初小及高小學生編排的戲劇作品，讓同學透過生動有趣的戲劇表演及互動環節，理解正確的法治觀念，提升學生的守法意識及培育法治精神。新一輪的話劇表演已於今年5月開展，至今進行了46場，參與學生人數超過10,000人。

他指正確的價值觀應該從小培養，自己一直認為毋須死記硬背法律條文，可以透過不同輕鬆有趣的方式，好像今日通過《正義村奇幻遊記》和《律政學院的冒險尋星之旅》這兩套話劇，讓他們明白守法的重要性及精神所在，同學們也能成為法治俠。

他稱，很高興看到同學們為劇中主角抱不平，希望正義得以彰顯，並關心壞人是否會受到法律懲罰，他相信「法治」概念已在每位同學的心中埋下種子，這才是最重要的事。守護香港的法治不僅是律政司的責任，更需要社會上不同群體、不同年齡的人一同守護。