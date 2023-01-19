與13歲男生互相手淫口交　已婚男教師認罪囚4年

一名47歲已婚男教師涉嫌在2019年至2020年內，多次在校內及私家車內，跟當時13歲的男學生互相手淫及口交，早前承認7項「與16歲以下兒童作出猥褻行為」罪。他今日(19日)於區域法院被判監4年，法官斥責被告色膽包天，態度令人齒冷。

案情指，47歲被告彭皓峯，案發時為男事主X的中學教師，被告在2006年結婚，並育有兩名11及13歲女兒。他涉嫌在2019年至2020年內，多次在校內及私家車內，跟當時僅13歲的男事主手淫及口交，被控7項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，男事主X的胞姊在2020年11月於電腦看見X的WhatsApp對話，發現當中有性的內容，因而揭發事件。

官斥被告 色膽包天

法官謝沈智慧判刑時引述男事主X的創傷報告，指男事主對案件感嘔心，不想同樣事情發生，對於自己因性好奇及年青單純而成為被告的獵物感到內疚。法官接納被告有孌童癖傾向，但認為就算被告認罪，悔意亦有限，加上被告一時稱與男事主X兩情相悅，一時指被男事主X操控，認為被告砌詞狡辯。

法官續指，被告與X年齡相差逾30年，被告是他的老師，但視男事主為獵物，更在校內及停泊的車輛內犯案，形容被告色膽包天，更將責任推卸予妻子，因婚姻生活不佳，以及2019年社會事件上，態度令人齒冷，遂就7罪判被告監禁4年。