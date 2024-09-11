舒適堡結業｜兩男女董事被捕　消委會接投訴增至2429宗　涉款近8642萬元(持續更新)

【18:35更新】新增消委會接2429宗投訴 連鎖健身美容中心舒適堡(Physical)暫時全線結業。政府表示高度關注，成立跨部門專責調查小組跟進，當中海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查，並在今日(11日)先後拘捕一名男董事陸毅強和女董事何玉華，涉嫌違反《商品說明條例》。海關和警方在下午招開記者會講述今次行動詳情。 消委會指，截至下午6時，共接獲2,429宗有關今次事件的投訴，涉及總金額86,417,562元 ，平均每宗個案涉及金額為35,577元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。

舒適堡結業｜海關接900宗 舉報涉款逾3800萬元 海關版權及商標調查科監督方冠亭指，截至中午12時，海關共接獲900宗舉報，當中涉及預繳式健身及美容服務消費超過3,800萬元，金額由1,000元至180萬元不等，警方則接獲20宗相關舉報。 海關指，在涉案公司上周五宣布暫時結業後，已即時成立專負隊伍跟進，並在過去4日聯絡逾500名投拆人，初步調查發現部分分店有拖欠租金情況，並在結業前一日、即9月5日，仍然有銷售預繳式健身和美容服務，涉嫌違反《商品說明條例》。海關在昨日和今日拘捕一名67歲本地男子和一名68歲本地女子，兩人均為董事，將被保釋候查，案件仍在調查中。海關呼籲受影響消售者向海關舉報。 警方商業罪案調查科訛騙調查組警司鄒祥有指，暫時接獲20名市民報案，內容包括會籍、私人教練和美容服務，損失金額由2,000元至66萬元不等，警方會循刑事方面調查，以確認有關人士會否觸犯相關的刑事條例。

舒適堡結業｜ 最大一宗涉款逾180萬元 投訴人合約13年後才生效 另外，消委會截至昨日傍晚6時，收到1,725宗相關投訴，涉款近6,000萬元，平均每宗個案涉及3.47萬元，金額最高一宗涉款超過181萬元，最低一宗涉及99元。總幹事黃鳳嫺在電台表示，該宗最大金額的個案中，顧客所購買的合約，有部分要到2037年才開始生效，有效期直至2050年。 黃鳳嫺指，涉款最高金額的個案是一名女士，她在2016年已簽訂了一份為期10年的會籍，今年她再簽了兩份會籍，分別是2026年開始生效的10年合約，以及2037年開始才生效的3年合約，但會籍費用僅約幾萬元。其中，較大金額主要來自於私人教練課堂，包括拳擊、拉筋和舉重等。投訴人合共購入1,900多堂，涉及大約180萬元，部分課堂仍未開始，有效期直至2050年。 舒適堡結業｜消委會：勿「耳仔軟」簽合約 至於最低一宗涉及99元的個案，是有關信用卡每月繳費，銀行要求投訴人必須經商戶同意，才能暫停繳費，惟投訴人現時不能聯絡商戶，變成了「雞與雞蛋」爭論的問題。另有73宗投訴個案涉及65歲或以上長者，最高涉款30萬元。 黃鳳嫺表示健身美容行業的銷售人員或會積極推銷，有時消費者「耳仔軟」就簽下巨額合約，但未必可用盡服務。她再次提醒，消費者預繳式消費存在風險，若消費者不想購買服務，就應堅決拒絕。