舒適堡結業｜稱新合約薪金僅100元一堂　教練：至今無人知道新投資者是誰

連鎖健身中舒適堡(Physical)上周五(6日)突然宣布全線「暫時結業」，截至早上8時，消委會接獲605宗投訴，涉款近1,900萬元。公司聲稱有新投資者將會接手位於灣仔的分店，名叫Healthy。有教練今(9日)在電台表示，至今無人知道新投資者是誰，而且新合約的薪金並不合理。

舒適堡健身教練馮先生說，公司員工從來至今都無人知道新投資者是誰。原本合約教練費用是連佣金，當中一半要出糧給教練，一半自己落袋，但新投資者叫教練過去上原本的堂，只是給100元一小時，若果答應了，教練的新合約連底薪都沒有，被當成自僱人士，並無保障。

工聯會立法會議員鄧家彪在同一個節目中表示，一開始時有些員工被人問一堂100元肯不肯做，但這些消息大家都不知是否官方或正式的僱主的查詢。他認為，其實無論是新店Healthy，還是舒適堡，過程中沒有出過正式的知會員工會繼續聘請，抑或聘請員工但是會減薪，全部也是放消息，事件很不理想。

舒適堡結業｜ 市民稱花逾萬元購十年會籍 料損失所有金錢

另外，市民葉先生表示，他花了過萬元購買10年會籍，亦有參與教練堂，每十堂付款一次，他已預期會損失所有金錢，就算即使灣仔分店重開，對他來說亦是太遠。