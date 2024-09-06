舒適堡結業｜約30名職員到勞工處落案　教練斥公司本月初仍鼓勵員工推銷客人

開業38年的大型健身中心舒適堡結業，大約30名員工今午到勞工處落案。多名員工指公司一直有「拖糧」的情況，更有健身教練透露公司在本月初仍透過發放獎金，鼓勵員工推銷客人購買課程。消委會說截至今午4時接獲34宗投訴，涉及金額約190萬元。
工聯會協助員工即日到勞工處共同落案，有多名員工指公司一直有「拖糧」情況。去年入職舒適堡的馮先生說，公司在年初已有財困跡象，以往在每月7日出糧，但通常會延遲出糧。而健身室設備例如燈及冷氣，壞了很久都沒有維修，有設備壞了只是掛牌通知顧客。他質疑管理層明知財務狀況欠佳仍想蒙混過關，公司在本月初仍然鼓勵員工推銷客人買課程，從而得到更多獎金。馮先生直指這些手法是無法解釋，站在他們的立場簡直是行騙。他批評公司除了發布聲明，沒有對員工說明結業的後續安排，是不負責任。
1名健身教練指暫時未收到上個月的薪金，公司原定在明日發薪，未知會否收到新一期的薪金。在舒適堡工作逾10年的健身教練指，對於公司早前傳出欠供強積金，當時已有預感公司或會結業。不過是直至今早突然接獲管理層通知不用上班，才知道公司正式結業。
新投資者應先還清欠款
工聯會立法會議員郭偉强表示，舒適堡是香港社會熟悉的健體服務品牌，涉及過萬名客戶及約760名員工，目前仍在評估涉及金額。對於舒適堡指有新投資者接手，郭偉强表示由於健體服務一般是預繳式套票消費，無論客戶和員工都面對潛在的不確定，可能引發眾多的消費者權益和勞工權益問題，他認為新投資者應先還清欠款。同屬工聯會的立法會議員鄧家彪促請舒適堡盡快交代新投資者身份和安排，如果短期內仍不作交代，相信政府、消委會、海關及勞工處都要介入事件。
健體專業人員總會會長王曉山分析，健身室正面對租金及市場轉型的雙重壓力。在經濟環境未完全復甦下，面對昂貴租金，令舒適堡資金緊絀。加上本港健身市場幾乎飽和，同區可能有4至6間健身中心，競爭激烈。
消委會暫接獲34宗投訴涉及190萬元
消委會截至今午4時接獲34宗投訴，涉及金額約190萬元。消委會總幹事黃鳳嫺建議消費者找回交易紀錄、單據以便追討。她又呼籲商戶盡快聯絡客戶，交代會否有新投資者接手。因為消費者希望了解新投資者身份，以及相應安排、條款、新優惠等，再決定是否繼續享用服務。如果消費者不同意接受新公司提供的服務，或可能有更改條款，舊商戶和新公司有責任都向消費者退款。