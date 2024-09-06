舒適堡結業｜約30名職員到勞工處落案　教練斥公司本月初仍鼓勵員工推銷客人

開業38年的大型健身中心舒適堡結業，大約30名員工今午到勞工處落案。多名員工指公司一直有「拖糧」的情況，更有健身教練透露公司在本月初仍透過發放獎金，鼓勵員工推銷客人購買課程。消委會說截至今午4時接獲34宗投訴，涉及金額約190萬元。

工聯會協助員工即日到勞工處共同落案，有多名員工指公司一直有「拖糧」情況。去年入職舒適堡的馮先生說，公司在年初已有財困跡象，以往在每月7日出糧，但通常會延遲出糧。而健身室設備例如燈及冷氣，壞了很久都沒有維修，有設備壞了只是掛牌通知顧客。他質疑管理層明知財務狀況欠佳仍想蒙混過關，公司在本月初仍然鼓勵員工推銷客人買課程，從而得到更多獎金。馮先生直指這些手法是無法解釋，站在他們的立場簡直是行騙。他批評公司除了發布聲明，沒有對員工說明結業的後續安排，是不負責任。