舒適堡結業｜鄧家彪稱勞資審裁處最快本月底就舒適堡欠薪問題展開聆訊

醫美集團「perFACE」宣布，有意接管舒適堡部分健身及美容纖體業務。選委界立法會議員江玉歡在香港電台節目《千禧年代》表示，舒適堡舊客戶在簽署新公司同意書時要留意保款，例如付款方式、合約期限、服務種類，以及有無機會喪失日後向舒適堡追討的權利，亦要衡量新公司的背景。

江玉歡促請盡快立法規管預繳式消費

江玉歡提到，如果新公司提供的同意書與先前的「HEALTHY」類似，相信不會影響客戶向舒適堡追討，但消費者仍要留意在使用健身美容儀器時的風險，如發生意外，未必有充分保障。她促請盡快立法規管預繳式消費，避免同類事件再發生。

工聯會立法會議員鄧家彪在同一節目表示，新公司是上市集團，相較先前的「HEALTHY」「穩陣」。目前有約200名員工與新公司簽約，鄧家彪表示，他們主要來自原舒適堡的美容部，合約表明新工作不會影響向舒適堡追討欠薪。鄧家彪說新合約薪酬減少，但福利及假期理想，他促請新公司向員工提供中文版本的合約，有助理解條款細則。