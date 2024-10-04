舒適堡結業｜醫美集團擬接管業務改名PERFIT 消委會：Healthy與PERFIT無關 (更新)

醫療美容集團「perFACE」今(4日)宣布有意接管「舒適堡」部分健身及美容纖體服務，並計劃首先重開位於灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心的兩間健身中心。

連鎖健身中心舒適堡上月宣布「暫時全線停業」，其後灣仔分店改名成「Healthy」，近日再改名為「PERFIT」，有顧客對此感到擔心。消費者委員會昨日(3日)指，前日(2日)新投資者與會方聯絡，在會方取得進一步資料後，會適時公布。

醫美集團「perFACE」發新聞稿宣布有關消息，指「舒適堡」的健身業務，將由「perFACE」醫美集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司接管，改名為「PERFIT」，並計劃會首先重啟灣仔京城大廈及旺角荷李活商業中心分店。

集團又指，計劃與其他分店的業主磋商，指鑑於目前市況，期望能在業主積極配合下，於原址繼續營運，盡量減低對客戶的影響，同時物色更多適合開設新店的地點。至於美容纖體服務，集團會讓客戶在旗下11間醫美中心使用服務。

另外，「PERFACE」稱集團正安排「舒適堡」原有的700多名僱員進行面試，現已聘請約200人留任，長遠計劃在市況好轉時，根據經營情況，逐步聘請「舒適堡」其他員工。

舒適堡結業｜ 消委會：「 Healthy 」與「 PERFIT 」無關

消委會下午透過簡報會表示未能與「Healthy」聯絡，而早前「PERFIT」日前主動與會方作初步交流，表示有意接管舒適堡業務，包括員工及客戶，認為這是重要的一步。據消委會了解，「Healthy」與「PERFIT」無關，分別獨立與舒適堡洽談。