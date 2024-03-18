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2024-03-18 11:59:31

花墟重建｜指會小心保留現有方式　市建局：重建後舖租料與目前分別不大

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市建局斥資25萬元，啟動旺角洗衣街、花墟一帶的重建計劃。(資料圖片)

市建局斥資25萬元，啟動旺角洗衣街、花墟一帶的重建計劃。(資料圖片)

市建局斥資25萬元，啟動旺角洗衣街、花墟一帶的重建計劃，當中會構建「城市水」，並會興建一幢42層高的商住樓宇，引來了對花墟保育的關注。對於前特首梁振英指，過去市建局搬雀仔街和花布街，新地方有型無神，有神無氣，結果是舊樓沒有保留，行業也沒有保育的「雙失」市建局總監(規劃及設計)麥中傑今(18日)在電台表示，會很小心保留花墟現有的運作方式。

市建局擬在花墟一帶打造「城市水道」及綜合大樓的圖片。(直播截圖) 市建局擬在界限街構建「城市水道」，並沿水道興建「水道公園」，連串花墟及周邊設施。(直播截圖) 市建局亦會在界限街及花墟一帶，以「一地多用」模式提供多用途的綜合大樓和一個地下公眾停車場。(直播截圖)

花墟重建｜受影響花店僅佔範圍總數17%

麥中傑說，局方早前已進行調查，訪問60多間花墟店舖逾半認為花墟需要擴充空間，故在設計上已預留更多店舖及連接空間，同時可改善上落貨不足問題，重建過程中受影響的花店僅佔整個花墟範圍內花店的17%，將來他們可以優先回遷。

他續指，在重建計劃完成後，將會提供更多地鋪，有助提升整個花墟的氣氛及經濟活力，屆時相信新店舖的租金與目前地舖租金分別不大，而且設計亦會回應受訪店舖所表達的意見。

花墟重建｜建42層高商住樓   麥中傑：比重建「牙籤樓」更具效益

對於項目會興建一幢42層高的商住樓宇，麥中傑表示做法是轉移了舊樓的地積比。他解釋若在近花墟道附近一帶的細地盤建樓，當局只能興建「攝罅樓」，相信市民不會樂見這些「牙籤樓」，因此透過地積比轉移，集中至較大的太子道西及洗衣街交界地盤，認為此舉可更地盡其用。 

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