花墟重建｜指會小心保留現有方式　市建局：重建後舖租料與目前分別不大

麥中傑說，局方早前已進行調查，訪問60多間花墟店舖，逾半認為花墟需要擴充空間，故在設計上已預留更多店舖及連接空間，同時可改善上落貨不足問題，重建過程中受影響的花店僅佔整個花墟範圍內花店的17%，將來他們可以優先回遷。

他續指，在重建計劃完成後，將會提供更多地鋪，有助提升整個花墟的氣氛及經濟活力，屆時相信新店舖的租金與目前地舖租金分別不大，而且設計亦會回應受訪店舖所表達的意見。

花墟重建｜ 建42層高商住樓 麥中傑：比重建 「牙籤樓」更具效益

對於項目會興建一幢42層高的商住樓宇，麥中傑表示做法是轉移了舊樓的地積比。他解釋若在近花墟道附近一帶的細地盤建樓，當局只能興建「攝罅樓」，相信市民不會樂見這些「牙籤樓」，因此透過地積比轉移，集中至較大的太子道西及洗衣街交界地盤，認為此舉可更地盡其用。