花旗調查：撤辣後七成富人買樓意欲升

調查指全面「撤辣」釋放樓市購買力！花旗香港於今年4月就撤辣後對本港市民的置業意向進行調查，500名受訪者中，約62%認為撤辣後入市意欲有所上升；認為沒有影響及意欲下降的受訪者則分別佔約32%及5%；而當中200名高資產受訪者、即流動資產達150萬元或以上，有72%表示撤辣後置業意欲更高，只有6%表示在撤辣後置業意欲下降。

調查顯示，撤辣後富裕人士更願意購買物業投資，佔約46%，其次是為子女置業佔約34%和收租佔約25%。全數受訪者中，有約48%認為撤辣後是更好的入市時機，同時約38%認為入市時機沒有分別；至於高資產受訪者中，則有約50%認為現在是更好置業時機，約40%認為撤辣沒有任何影響。另外，持有物業的富裕受訪者中，約62%表示較撤辣前更有興趣換樓，僅約3%不太感興趣。