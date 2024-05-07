花旗調查：撤辣後七成富人買樓意欲升

調查指全面「撤辣」釋放樓市購買力！花旗香港於今年4月就撤辣後對本港市民的置業意向進行調查，500名受訪者中，約62%認為撤辣後入市意欲有所上升；認為沒有影響及意欲下降的受訪者則分別佔約32%及5%；而當中200名高資產受訪者、即流動資產達150萬元或以上，有72%表示撤辣後置業意欲更高，只有6%表示在撤辣後置業意欲下降。
調查顯示，撤辣後富裕人士更願意購買物業投資，佔約46%，其次是為子女置業佔約34%和收租佔約25%。全數受訪者中，有約48%認為撤辣後是更好的入市時機，同時約38%認為入市時機沒有分別；至於高資產受訪者中，則有約50%認為現在是更好置業時機，約40%認為撤辣沒有任何影響。另外，持有物業的富裕受訪者中，約62%表示較撤辣前更有興趣換樓，僅約3%不太感興趣。
展望樓價走勢，約54%、62%和57%的高資產受訪者預計未來6、12和24個月樓價將會上升；而約31%、21%和26%受訪者認為同期樓價將維持不變。只有約13%、16%和15%認為樓價將在未來6、12和24個月下降。
料明年按息回落才可支持樓價
花旗銀行香港Citigold及信用卡貸款銷售主管李貴莊(圖)表示，撤辣刺激置業需求，3月份樓市交投大升逾六成，反映港人及非永久居民的買樓意欲提高。但她指，礙於目前息口及一手庫存數目仍然高企，展望今年樓價走勢難以樂觀，估計全年樓價將跌10%。她又預期，息口最快2025年後按息才有望回落至3厘水平，屆時樓價才見支持。