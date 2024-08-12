鬼節2024｜酒店Staycation注意事項 房號竟然都大有學問？

七月十四盂蘭節俗稱鬼節，今年鬼節的正日便在2024年8月18日。不少人會選擇Staycation放鬆一下，但相信大家都曾聽過在酒店發生的靈異事件，總會感到心慌慌！入住酒店原來有不少禁忌，一不小心就很容易會打擾到「好朋友」，尤其現在正值俗稱「鬼月」的農曆七月，以下與大家介紹5個入住酒店需注意的事項，大家記得好好留意一下！ 1. 入房前記得先敲門 相信大家都有聽過「入住請敲門」，進入房間前記得先按門鐘，而沒有門鐘的話就敲門三下，再側身進門，打個招呼以示尊重。

2. 避免住酒店尾房 酒店在分配房間給客人的時候，一般會從靠近電梯大堂的房間開始安排，方便職員清潔房間。因此，走廊盡頭的房間會較少人入住，「人氣」較弱，容易招聚陰氣，發生靈異事件機會也較高。 3. 不要讓房間太安靜 進入房間時，記得製造出聲響或動靜，首先可以打開全部燈、把電視打開，或播放音樂，然後把被子掀開、拍一拍枕頭，讓「好朋友」知道有人入住。 4. 拖鞋不要整齊擺放 據說如果將拖鞋整齊擺放於床邊，會引起靈體的好奇心，有機會吸引他們穿上拖鞋後爬到床邊，所以大家於入睡時，最好把拖鞋亂放，可以將其一正一反或散開擺放。

5. 房號都有學問 在風水命理上有所謂「五黃二黑」，五黃代表各種災害、事業不順，而二黑代表的則是疾病，所以數字「2」及「5」被視為不吉利的代表，容易令人生病，甚至會遇上靈體！ 若大家遇上不對勁的情況，記得向酒店要求換房，並遵守以上注意事項，就能玩得安心！

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