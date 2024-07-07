英基誕17名IB狀元 有狀元冀讀機械工程緩人口老化

國際文憑大學預科(IBDP)昨日(6日)放榜，英基學校協會屬下的7間學校共有17名學生成為「狀元」取得45分滿分成績，較去年多6名。其中英基南島中學誕4名狀元，是英基眾分校中最多狀元的學校。
英基17位狀元中，有6人正計劃讀醫；獲滿分的王天賜亦對醫療有興趣，不過他希望從事醫療工程行業，解決人口老化問題對醫療壓力，及協助長者更好生活。王天賜擬從事醫療工程行業，沿於曾到老人院做義工的經歷，長者有不同醫療需求。他指希望研發納米血管機械人及人工器官，在科技協助下，幫助更多有需要的人，亦延緩人口老化。
談及讀書心得，王天賜笑言，自己並非一名好學的學生，平時喜歡打機、打籃球，中二前成績更只能稱得上中等。其後因疫情父母須由馬來西亞回港，王天賜亦因始要轉校回港，因沒有朋友，加上疫情，惟將時間專注意書本，慢慢發現自己喜歡物理，亦解到機械工程業對世界的影響力。王天賜正計劃升讀倫敦帝國學院機械工程專業，並會在畢業後回港創業。
另一名滿分狀元劉衍東則計劃入讀牛津大學化學工程專業，他指，這門專業外國更有發展機會；補充指香港較少化學工程的工廠，行業發展空間受局限，加上較擅長以英文溝通，在外國溝通更容易，故畢業後未必會回港工作。
對在IB取得滿分，劉衍東感到驚喜，笑言自己比其他同學輕鬆一點，會以最有效率的方法溫書，如其他同學或會不斷做練習、操練試題，但他會選擇大聲讀出答案，效率比「做卷」快兩、三倍。他續指，自己重視工作與生活平衡(work-life balance)，這種溫習方式可令他有更多時間休息。
回應跨時區作㢢
另外，對於今屆IB發生跨時區作㢢事件，英基傳訊總監Rob Shorthouse表示，英基曾對比學生預計成績及實際成績，發現兩者沒有差異，反映事情沒有預計中嚴重，又對今屆英基學生的表現感到自豪。
被問到認為國際文憑組織(IBO)可如何預防同類型事件再次發生，他未有正面回應，只稱事故往往未能預見，又稱IBO已迅速地調查問題。