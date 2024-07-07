英基誕17名IB狀元 有狀元冀讀機械工程緩人口老化

國際文憑大學預科(IBDP)昨日(6日)放榜，英基學校協會屬下的7間學校共有17名學生成為「狀元」取得45分滿分成績，較去年多6名。其中英基南島中學誕4名狀元，是英基眾分校中最多狀元的學校。

英基17位狀元中，有6人正計劃讀醫；獲滿分的王天賜亦對醫療有興趣，不過他希望從事醫療工程行業，解決人口老化問題對醫療壓力，及協助長者更好生活。王天賜擬從事醫療工程行業，沿於曾到老人院做義工的經歷，長者有不同醫療需求。他指希望研發納米血管機械人及人工器官，在科技協助下，幫助更多有需要的人，亦延緩人口老化。

談及讀書心得，王天賜笑言，自己並非一名好學的學生，平時喜歡打機、打籃球，中二前成績更只能稱得上中等。其後因疫情父母須由馬來西亞回港，王天賜亦因始要轉校回港，因沒有朋友，加上疫情，惟將時間專注意書本，慢慢發現自己喜歡物理，亦解到機械工程業對世界的影響力。王天賜正計劃升讀倫敦帝國學院機械工程專業，並會在畢業後回港創業。