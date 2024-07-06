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2024-07-06 13:00:00

DSE 2024｜奧運學霸何詩蓓7科考35分　歷年公開試邊個名人最高分？

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DSE 2024｜奧運學霸何詩蓓考35分　歷年公開試哪個名人最高分？

DSE 2024｜奧運學霸何詩蓓考35分　歷年公開試哪個名人最高分？

DSE即將在7月中放榜，有人或會擔心成績，但正所謂「條條大路通羅馬」，不妨了解一下過去的名人公開試成績，以了解更多未來去向，即使不幸於公開試失手，亦可尋找適合自己的道路。其實過去有不少名人考畢公開試後，除了入大學外，亦會選擇就讀其他院校，或直接工作，而於社會取得非凡成就。放榜之前，不如看看以下名人的公開試成績。

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DSE 2024｜東京奧運銀牌得主何詩蓓：7科35分

何詩蓓是香港及愛爾蘭混血兒，中學時就讀著名女校聖保祿中學，她2015年考香港中學文憑試（DSE）時，同時都要兼顧練水。當時她在5月考畢公開試後，為了儘快提升狀態加倍練習，每星期練足七天。最後何詩蓓在公開試考取7科、共35分的成績，英文(5*)、數學(5)、企業會計與財務概論(5)、化學(4)、英國文學(4)、中文都考得(4)，通識教育(5**)，之後何詩蓓入讀美國密歇根大學修讀心理學。

DSE 2024｜行政長官李家超：會考4A、高考1A

行政長官李家超亦在公開試奪得不錯的成績。據政府發言人曾經指出，李家超在會考成績取得4A、高考考得1A，並獲港大工程學系取錄。其後他在工作期間，亦有修讀公共政策和管理的碩士學位，當時是參與警隊和澳洲查理斯特大學所舉辦的自學計劃。

DSE 2024｜前特首林鄭月娥：會考3A、5B

前特首林鄭月娥曾在電台節目透露，她當年會考成績取得考3A、5B，以及物理D級的成績。預科時，她選讀自己喜愛的文科，最終入讀香港大學社會科學系。

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DSE 2024｜著名填詞人林夕：會考26分

著名填詞人林夕（原名：梁偉文）在中學時，成績已名列前茅，他曾接受專訪時提及，自中學開始已「年年考第一」，他會考成績曾獲全校最高分，文科考獲9科2A、5B、2C成績，最後入讀香港大學文學院。

DSE 2024｜「才子」陶傑：會考11分

被大眾稱為「香江才子」之一的陶傑，雖然文學修養高，不過會考卻只獲得11分。其後他去英國升學，並修讀英國文學；後來他的一篇散文《愛的迷蹤》作為學習材料，被香港教育局列入高中中國語文中四級課程、單元五「文學與人生——人生百味」讀本課文之一。

DSE 2024｜港隊游泳運動員黃筠陶：最佳五科考獲20多分

曾在東京奧運代表香港出戰女子「4×100米」混合泳接力賽的港隊游泳運動員黃筠陶，在DSE文憑試中最佳五科考獲20多分。其後她升讀理工大學視光學系。

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DSE 2024｜補習導師Melody Tam：7科5**

補習導師Melody Tam譚樂敏，2015年時，考DSE獲7科5**，兼IELTS奪得9分滿分，成為雙料狀元。其後他入讀中大神科「環球商業學」，畢業後在投資銀行任分析師，亦在YouTube頻道教英文。

DSE 2024｜電台DJ森美：會考1A5B、25分

電台DJ森美曾於名校聖士提反及喇沙書院就讀中學，會考取25分（1A5B），其後在中大新聞及傳理學院畢業，畢業後加入電台做主持。他曾舉行棟篤笑表演，亦為多個媒體寫專欄，又曾在中大母校教授電台製作。

DSE 2024｜前律政司司長黃仁龍：會考7A狀元

前律政司司長黃仁龍為7A狀元。雖然他自幼家貧，但努力奮進，在名校皇仁書院就讀時，也是成績名列前茅，他當年會考獲7A、1D成績，之後更取得劍橋大學法律學士及碩士學位，今天已是城中名狀。

DSE 2024｜作家王貽興：高考獲3A

著名作家王貽興在小學和中學時，就讀慈幼學校及慈幼英文學校，中學預科則就讀文理書院，他在香港中學會考中得到18分，其後以香港高考3A的成績，入讀香港中文大學中文系，2001年從香港中文大學新亞書院畢業。

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