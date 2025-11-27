范駿華專訪｜披甲非因范徐麗泰鼓勵　坦言唔覺母親從政「威水」

立法會選舉12月7日舉行，50名候選人競逐40個選舉委員會界別席位，當中包括「政二代」、立法會前主席范徐麗泰之子范駿華。范駿華指母親無叫他參選，只是在他決定參選後全力支持。他指不敢說母親的支持對他有利，形容無考慮過勝算，因非他控制範圍內。而可在競選時分享理念，已是踏出成功的一步。
記者 陳芷晴
范徐麗泰在政界有份量，對范駿華而言亦帶來一定的政治啟蒙。不過，他指決定參選非由母親推動，「范太都唔夠膽直接叫我做啲咩，咁大個人，你叫都冇人聽。如果仔女唔肯做，你點嗌都係唔郁。仲要個仔今年47歲，嗌47歲嘅仔做嘢，唔係咁容易」。他指母親無任何寄語，只是全力支持他。
冀國民教育「推上台階」
作為會計師的范駿華多年來投身社會服務，現時是港區全國政協委員，亦是勵進教育中心主席，致力推廣國民教育。范駿華指無論是推動經濟、加強國民教育等，希望「推上台階」做好些，因而希望晉身立法會爭取政策支持。
政府致力加強市民的國民身份認同，范駿華認為有所成績，多了港人到深圳遊玩亦是其中一例。現時有各式各樣的國民教育活動，但范駿華指：「要深化做緊嘅嘢，升旗、唱國歌，你可能話好形式化，但係『入到腦』嘅嘢。同時要畀青年有趣啲嘅活動，多啲推廣國民教育，協助香港青年更加『入腦』，更加認同中國人身份。」
范駿華經常親身帶團到內地交流，他認為除了著重於參觀風景名勝，更可到內地企業了解國家的人工智能發展等。
范徐麗泰任議員不覺「威水」
在范徐麗泰1983年出任立法局議員時，范駿華年僅5歲，他斬釘截鐵地明言當時不喜歡母親擔任議員，無覺得她「威水」，只是介意她無時間陪伴自己，「你唔會知道我啲功課做成點，你唔會『Care』我發生咩事。」即使媽媽會「上電視」，范駿華亦很難見到她，「我細個真係讀書就讀書，唔係點畀睇電視，連430穿梭機、閃電傳真機都冇乜點睇過」。現時已為人父，范駿華回想：「作為小朋友，唔會理解父母點解冇時間陪自己。我唔希望呢件事發生喺我個女身上」。即使成功當選，亦會努力平衡工作，不會犧牲陪伴6歲女兒的寶貴時間。