范駿華專訪｜披甲非因范徐麗泰鼓勵　坦言唔覺母親從政「威水」

立法會選舉12月7日舉行，50名候選人競逐40個選舉委員會界別席位，當中包括「政二代」、立法會前主席范徐麗泰之子范駿華。范駿華指母親無叫他參選，只是在他決定參選後全力支持。他指不敢說母親的支持對他有利，形容無考慮過勝算，因非他控制範圍內。而可在競選時分享理念，已是踏出成功的一步。

記者 陳芷晴

范徐麗泰在政界有份量，對范駿華而言亦帶來一定的政治啟蒙。不過，他指決定參選非由母親推動，「范太都唔夠膽直接叫我做啲咩，咁大個人，你叫都冇人聽。如果仔女唔肯做，你點嗌都係唔郁。仲要個仔今年47歲，嗌47歲嘅仔做嘢，唔係咁容易」。他指母親無任何寄語，只是全力支持他。