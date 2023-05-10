荃灣中年夫婦遭鄰居唐狗咬傷　丈夫：隻狗唔知係咪對我哋有偏見。

一對中年夫婦遭狗吠傷！今日上午7時許，該對住在荃灣新開田村的夫婦，外出上班時，遭鄰居飼養的唐狗撲出襲擊，61歲姓余妻子受驚向後躲避時，失平衡跌落斜坡，65歲姓鍾的丈夫護妻心切，上前踢了惡犬一腳，結果被牠反擊咬了兩口，最後他拉住狗帶制服牠。狗主的女傭得悉事件，亦連忙走出來拉着唐狗。

警方和救護員接報到場，替夫婦二人敷治，丈夫左手前臂及左小腿被咬傷，妻子跌倒同告受傷，雙雙由救護車送往仁濟醫院治理。警方指，狗主的菲律賓女傭稱，她擬清潔時打開家門，不料唐狗衝了出去。

一家四口均被咬傷

鍾先生則表示，連同今次，一家四口已先後四次被此惡犬咬傷。第一次是半年前，惡犬咬傷妻子的臀部，報警後因為沒有明顯傷痕，警方列糾紛處理；第二次是個多月前，長子被牠咬傷手腳；第三次是兩周前咬傷細仔，至今日他也不能倖免。