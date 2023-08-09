荃灣小巴自焚 燒剩支架 初步相信引擎過熱

荃灣有小巴自焚！荃灣一輛綠色專線小巴沿蕙荃路行駛，途至城門谷游泳池對開時，突然冒煙起火，司機及乘客慌忙逃生；小巴瞬即陷入火海，消防到場將火救熄，涉事小巴燒剩支架，淪為廢鐵。

事發於昨早10時，該輛專線小巴沿蕙荃路行駛，至城門谷游泳池對開突然冒煙，司機見狀立即將車停到路旁，疏散乘客，慌忙逃生，有乘客打開車尾門逃出車外，有人協助報警。

期間小巴起火，火勢猛烈一發不可收拾，濃煙沖天，未幾全車陷入火海，消防接報到場拖喉灌救，將火救熄，事件中無人受傷。但涉事小巴燒剩支架，初步相信是引擎過熱。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成向本報表示，小巴自焚有不同原因，可能是電線短路引致火花；或者車輛的潤滑油不夠。他解釋，如果車輛是行駛中起火，有機會是車輛的潤滑油不足，潤滑油除了防止機器磨損、吸收因燃燒而產生的碳外，另一個重要用途是降溫。他表示，如果潤滑油不足，車便會邊行駛邊燃燒，產生熱量，令車頭起火。