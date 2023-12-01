荃灣掃黃拘92女 最老63歲 警檢愛滋病檢測劑及性病藥物

疫後復常持雙程證來港賣淫活動趨升，流鶯街頭拉客，亦有嫖客向站在街上婦女問價，對居民造成嚴重滋擾。警方聯同入境處上月在荃灣區內展開掃黃行動，截至昨日累計11月拘捕92名女子，當中76人持雙程證來港，被捕人士中年紀最大63歲，檢獲證物中更有懷疑愛滋病檢測劑及治療或舒緩性病的藥物等。

被捕人士包括16名本地及76名內地女子，年齡介乎21至63歲，涉嫌為不道德目的而唆使他人、違反逗留條件、經營賣淫場所、無牌經營按摩院，當中17人已被定罪，被判監禁6至12星期。行動中檢獲一批避孕套、潤滑油、懷疑愛滋病檢測劑及治療或舒緩性病用的藥物等，部分屬過期藥物。警方昨展示疑用作交易的劏房相片，可看到內部環境衛生極為惡劣。

業主或二房東以廉價租金出租劏房

警方初步調查發現，無涉案女子被強迫賣淫，亦無跡象顯示涉及集團式操控；除本地人外，亦有持雙程證女子經同鄉介紹來港搵快錢，租用賓館或劏房從事賣淫。而荃灣區內有不少舊式唐樓及「三無」大廈，部分業主將單位分間後以廉價出租，平均月租約2,000元及日租逾200元，吸引性工作者租用。

鑑於近日荃灣賣淫活動趨升，流鶯及嫖客活動滋擾區內居民，荃灣警區人員在區內高調巡邏，及加強截查街上可疑人士。荃灣警區行動主任黃碩滔總督察表示，業主和二房東出租單位前，應了解使用者背景及目的，定期巡視物業確保不會被用作非法活動。

警方在可疑單位外貼上告示及派送通知信，提醒業業主明知並任由單位成為賣淫場所，有機會觸犯刑事罪行條例「出租處所以供用作賣淫場所」，最高可被判監7年。任何人在公眾地方，無論明示或暗示去誘使他人進行性交易，包括性工作者「拉客」和嫖客「問價」的行為，均已觸犯《刑事罪行條例》「為不道德目的而唆使他人」罪，最高可被判監6個月。