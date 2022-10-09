荃灣過渡屋「喜盈」提供220單位 明年中落成入伙 設獨立廚廁

住屋問題一向是本港的焦點議題。根據2021年《長遠房屋策略》估計，全港超過22萬人租住籠屋、板間房、劏房等不適且住所，為改善基層租戶租金壓力以及住屋環境，香港社區組織協會以5年短期租約形式，向政府租用荃灣一幅閒置土地興建過渡性房屋「喜盈」，期望改善區內基層市民的住屋環境。
組裝合成興建 主要提供細單位
公屋輪候時間屢創新高，根據房委會6月最新數字，一般家庭平均輪候時間為6年，長者亦要輪候4.1年，而非長者單身人士更需輪候10年或以上。社協營運的過渡性房屋項目「喜盈」，位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，佔地約4,700平方米，將會以組裝合成法興建，預計於明年第二季落成入伙。一棟四層高樓宇可提供220個單位，當中包括216個一至兩人單位、以及4個三至四人單位，料可改善約700名基層市民的中短期居住環境。
有特大窗戶及獨立廚廁
社協指，單位設有特大窗戶，強調室內自然採光及通風，並設有獨立廚廁、基本裝修及消防設備，保障入住人士可享有安全及清靜的私人空間，而且人均居住面積不少於七平方米的居住空間。為更佳善用整幅閒置土地及回應區內其他市民對休憩空間的需求，團隊亦將部份不適合置放組合屋的土地規劃為共用休憩空間，設置小型球場及棋枱等。
須輪候公屋3年 荃灣居民優先
項目對象主要為申請公屋已有3年的人士或家庭，並以原居於荃灣及葵青不適切居所的居民優先；項目提供至少2年租住期，租金訂為每月家庭入息的四分一或收取綜援最高租金津貼。申請人需要通過面試，審查每月入息、租金、居住環境及家庭人數等資料，組織亦會考慮入住者輪候公屋的時間，租約年期會因住戶情況而定，合資格申請人能以低於市場價格的租金入住單位。