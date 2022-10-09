荃灣過渡屋「喜盈」提供220單位 明年中落成入伙 設獨立廚廁

住屋問題一向是本港的焦點議題。根據2021年《長遠房屋策略》估計，全港超過22萬人租住籠屋、板間房、劏房等不適且住所，為改善基層租戶租金壓力以及住屋環境，香港社區組織協會以5年短期租約形式，向政府租用荃灣一幅閒置土地興建過渡性房屋「喜盈」，期望改善區內基層市民的住屋環境。

組裝合成興建 主要提供細單位

公屋輪候時間屢創新高，根據房委會6月最新數字，一般家庭平均輪候時間為6年，長者亦要輪候4.1年，而非長者單身人士更需輪候10年或以上。社協營運的過渡性房屋項目「喜盈」，位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，佔地約4,700平方米，將會以組裝合成法興建，預計於明年第二季落成入伙。一棟四層高樓宇可提供220個單位，當中包括216個一至兩人單位、以及4個三至四人單位，料可改善約700名基層市民的中短期居住環境。