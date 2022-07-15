荃灣酒樓被爆燒鵝掛垃圾桶、食材放坑渠　酒樓經理解畫稱由已解僱廚房主管拍攝 (多圖)

【7月17日08:09更新】涉事酒樓經理昨日(16日)接受傳媒訪問解釋，指涉事圖片是由已被解聘的廚房主管拍下，並指對方處心積慮，「嗰啲相入面(嘅人)根本係佢拍檔，佢請返嚟啲人咁做，但係佢唔係及時制止而係用電話影低。」並指該批相片在6月初拍攝，形容酒樓方面「已經提醒佢幾次，但係都咁做，所以我哋就同佢終止合約。」

經理澄清燒鵝是燒鴨 垃圾桶是廚餘桶

酒樓經理亦澄清，照片所見「掛在垃圾桶上的燒鵝」，並非燒鵝而是燒鴨，垃圾桶則是廚餘桶，並指該隻燒鴨因為燒焦了所以被拋棄的。

----------------

【7月15日13:06更新】酒樓廚房衛生隨時嚇死人！昨日(14日)Facebook群組流出一組照片，指荃灣一間開在屋苑地下的酒樓廚房「好過份」，不但將燒鵝掛垃圾桶，煮熟海鮮放地上，而且廚房員工更沒有戴囗罩開工。

燒鵝掛垃圾桶 坑渠處理食材

上載帖文的朱姓網民稱，事發在荃灣一間酒樓廚房，而照片是由前員工提供。據照片所見，除了有烹調好的燒鵝被掛在垃圾桶，亦有部分燒鵝、燒肉及灼熟的海鮮等放於地上，有員工更蹲於坑渠處理部分食材。另有廚房員工沒有配戴口罩、手套就直接觸碰食材。更誇張的是，有員工更將左腳棟在食枱上。另有員工手持今年6月19日星期日的酒席菜單拍照，故此推斷，該批照片部分拍攝時間應為上月。

帖文一出，即引來網民紛紛留言，有自稱有8年餐飲業經驗的網民稱，「燒鵝咁掛真係隨時食死人。其它野仲要落鑊煮，都仲叫好丁點咁多。」亦有網民指，「好老實講句，好多廚房都差不多」、「眼不見為乾淨。」

酒樓廚房衛生情況(多圖)