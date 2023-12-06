荃灣23歲男欠200萬波債遭圍毆擒窗時墮樓　警拘1人緝兩同黨（更新）

兩名同黨在逃 警員登樓調查，於大廈一個單位內拘捕一名33歲姓劉男子，他涉嫌襲擊致造成身體傷害，目前扣留警署調查；另兩名同黨在逃。警方調查後，發現事主疑欠下200萬元賭波債務，與3名男子在單位內爭執，其間被對方襲擊，他逃走躲避時意外從單位跌落平台。案件由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。

荃灣一名23歲男子遭襲擊，擒窗逃走時墮樓受傷。 今日（6日）清晨5時35分，該名姓何男子於荃灣柴灣角街35至45號裕豐工業大廈墮樓，倒卧平台，有人聽到平台傳來巨響，懷疑有人從高處墮下，於是報警。警方和救援人員接報後到場，搜索近一小時，發現一名男子受傷倒卧平台，他眼角受傷、左邊額頭及嘴部流血、左臂骨折，清醒被送到瑪嘉烈醫治理。警方正在調查事件及男子身分。